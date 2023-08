Slovenki sta se uvrstili v izločilne boje

Odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta na evropskem prvenstvu na Dunaju igrali v izločilnih bojih. Slovenki sta skupinski del tekmovanja končali z zmago in s porazom.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta EP, kjer nastopata kot šesti nosilki, začeli s tesnim porazom proti finski navezi Sara Sinisalo - Anniina Parkkinen. V prvem nizu sta bili dvojici izenačeni do rezultata 9:9, nato pa sta Slovenki prevzeli pobudo in si na servis Kotnikove priigrali protinapade ter pobegnili na 14:10. Z blokom Kotnikove sta povedli z 18:14 ter imeli pri 20:18 tudi že dve zaključni žogi. Tekmici sta zatem nanizali kar štiri zaporedne točke in slavili z 22:20.

V drugem nizu sta Kotnik in Lovšin hitro povedli s 5:1 in razliko na račun dobre igre v obrambi in s protinapadi Lovšinove še povečali (12:6). Finki tudi v nadaljevanju nista našli načina, kako zmanjšati zaostanek, prepričljiva zmaga z 21:15 je šla z blokom Kotnikove v roke Slovenk. Dobro igro sta prenesli tudi v tretji niz ter se po izenačenju na 5:5 na servis Kotnikove prebili v ospredje (10:5). Ko je že vse kazalo na zmago, saj sta vodili še s 13:10, sta začeli grešiti s servisne črte, težave sta imeli tudi z vetrom. Finki sta z nizom šestih zaporednih točk pripravili preobrat in slavili s 13:15.

Na odločilni drugi tekmi sta se Slovenki pomerili še z norveško navezo Helland-Hansen/Olimstad in slavili z 2:1 (14, -17, 12) ter si s tem zagotovili uvrstitev med 24 najboljših dvojic. V prvem nizu sta si po izenačenem začetku Slovenki prvo večjo prednost zagotovili pri 9:6, z enako razliko sta vodili tudi sredi niza (12:9), nato pa s prepričljivo igro ob mreži ušli na 18:11 in zanesljivo dobili niz. V drugem sta po izenačenju na 4:4 Norvežanki prešli v ospredje. Dobro sta servirali, Helland-Hansnova je zaključevala protinapade, razlika je rasla (6:10). Slovenki sta tekmici skušali loviti, izenačili sta na 13. točki, povedli s 16:15, zatem pa spet popustili in zmago s 17:21 prepustili tekmicama. V tretjem nizu pa sta po izenačenju na 5:5 zelo dobro odigrali v obrambi, Kotnikova je blokirala za 8:5, Lovšinova napadla za 11:8. Na koncu sta se veselili zmage s 15:12.

"Mislim, da so na evropskem prvenstvu vse tekme zelo intenzivne, razmere so precej zahtevne, saj piha močan veter. Ključno je bilo, da sva v najpomembnejših trenutkih druge tekme ostali zbrani in mirni, da sva veliko komunicirali. Na obeh tekmah sva slabo servirali, naredili sva preveč napak. Že jutri morava dvigniti raven servisa, pritiskati na tekmice tako kot vselej in jih oddaljiti od mreže," je po zmagi, ki ju je odpeljala v drugi del tekmovanja, dejala Kotnikova.