Slovenki končali na 13. mestu

Živa Javornik in Maja Marolt sta na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour Futures v Haagu osvojili 13. mesto. Foto: OK Triglav Kranj

Slovenski odbojkarici na mivki Živa Javornik in Maja Marolt sta končali nastope na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour Futures v Haagu in osvojili končno 13. mesto. V boju za uvrstitev v osmino finala sta bili za naši predstavnici usodni Avstrijki Freibergerjeva in Friedlova, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenija.

Živa Javornik in Maja Marolt sta zadnji turnir svetovne serije letos začeli v kvalifikacijah. Uvodni dan tekmovanja na Nizozemskem sta bili naši z 18:21, 21:15 in 15:12 boljši od angleške naveze Keefe/Tucker, zatem pa sta se veselili še zmage z 21:15 in 23:21 proti japonski dvojici Maruyama/Riko.

Na prvi tekmi glavnega dela turnirja sta morali Slovenki priznati premoč Nizozemkama Bekhuis/Ypma, ki sta bili uspešnejši z 21:17 in 21:15, na drugi tekmi pa nista bili kos Avstrijkama Freibergerjevi in Friedlovi, ki sta slavili z 21:18 in 21:13. Javornikova in Maroltova bi za uvrstitev v izločilne boje potrebovali vsaj eno zmago, tako pa sta tekmovanje končali na 13. mestu.

Svetovna serija za leto 2022 je s turnirjem v Haagu končala, spremljali bomo le še veliki finale, ki bo od 26. do 29. januarja v Dohi.