Slovenki na spektaklu v Utrechtu na stopničkah

Turnir serije Queen & King of the Court

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin se iz Utrechta, ki je gostil turnir prestižne serije Queen & King of the Court, vračata z bronastim odličjem. Zmag so se veselili Nemki Chantal Laboureur in Karli Borger ter Norvežana Anders Mol in Christian Sorum.

Najboljši slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki sta to sezono že osvajali odličja na turnirjih svetovne serije ter dobro nastopili tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji, sta turnir na Nizozemskem začeli v skupinskem delu tekmovanja, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Slovenki bi sprva sicer morali igrati v kvalifikacijah, a jima je razplet namenil neposredno uvrstitev med najboljših 20 dvojic.

V boj za odličja se je podalo najboljših pet dvojic, Slovenki sta zasedli končno tretje mesto.

V moški konkurenci sta zmagala Anders Mol in Christian Sorum. Izjemna norveška odbojkarja na mivki sta doslej edina dvojica, ki ji je ob naslovih olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakov uspelo slaviti še v evropskem pokalu narodov in v evropski seriji King of the Court.