Slovenke v evropski ligi proti Estoniji in BiH

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženske odbojkarice se bodo v srebrni evropski ligi pomerile z BiH in Estonijo.

Ženske odbojkarice se bodo v srebrni evropski ligi pomerile z BiH in Estonijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v prihodnjem letu nastopila v srebrni evropski ligi. Danes so dobile tekmice, v skupini A bodo napredovanje v zlato ligo lovile proti Estoniji in Bosni in Hercegovini.