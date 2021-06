Brazilci za zlato odpravili Poljake, Slovenci v boju za bron klonili proti Francozom

Zmagovalci letošnje izvedbe lige narodov so Brazilci, ki so v finalu s 3:1 v nizih odpravili Poljake in vknjižili deseto lovoriko v tekmovanju, ki od leta 2018 poteka v zdajšnji podobi. Slovenski odbojkarji so v boju za tretje mesto lige narodov proti Francozom izgubili z 0:3 in tekmovanje končali na 4. mestu.

Poročilo s tekme:

Na sporedu je zadnji dan odbojkarske lige narodov. Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je z 12 zmagami navdušila v rednem delu in ga končala na tretjem mestu, je po sobotnem polfinalnem porazu s Poljsko (0:3) svoje delo na tekmi za bron že opravila. Zoperstavila se je Franciji, to je v polfinalu izločila Brazilija.

Slovenci so v rednem delu po zaostanku z 0:2 v nizih po velikem preobratu Francoze premagali s 3:2, tokrat pa četa Alberta Giulianija ni bila blizu podobnemu scenariju. Izgubila je z 0:3. Francozi so prvi niz dobili s 25:20, drugega s 25:18, tretjega pa s 25:19.

Slovenci so tako dolgo tekmovanje, v Riminiju so od 28. maja odigrali kar 17 tekem, končali na četrtem mestu.

Pajenk: Težko je zbrati besede, a dokazali smo, da spadamo v elito

"Dokazali smo, da spadamo med elito." Foto: FIVB "Težko je zbrati besede po dveh težkih porazih v polfinalu in tej tekmi, a lahko smo veseli, da smo prišli do sem, saj vemo, kakšne reprezentance so tukaj. V enem mesecu odigrati 15 tekem ni lahko, sploh ne nam, ki smo jih odigrali v skoraj isti postavi. Morda je na koncu malo zmanjkalo tudi zaradi utrujenosti. Lahko smo veseli za predstave, ki smo jih prikazali v Ligi narodov, v kateri smo nastopili prvič. Kar smo rekli že prej, da spadamo v elito, smo tudi dokazali," je po koncu napornih štirih tednov, v katerih je slovenska reprezentanca napredovala na svetovni lestvici vse do šestega mesta, dejal Alen Pajenk.

Ko bodo prespali, bodo še bolj ponosni

"Na zadnjih dveh tekmah smo nekoliko pregoreli. Mogoče smo si preveč želeli." Foto: FIVB "Ta format tekmovanja enostavno pokaže, dokaže, kdo je lahko najbolj konstanten skozi celoten turnir, ko je vsaka tekma na visoki ravni. Ponosni smo na vse, kar smo dosegli. Malo je težko zbrati misli, saj je še nekaj razočaranja. Na zadnjih dveh tekmah smo nekoliko pregoreli. Mogoče smo si preveč želeli, mogoče je to posledica dolgega turnirja. Enostavno nismo pokazali igre, ki nas je krasila do tedaj. Sem pa prepričan, da ko bomo prespali vse, pogledali, koga vse smo premagali ter kako smo igrali, bomo fantje ponosni na to, kar smo dosegli in na tem gradili tudi v prihodnje," pa je po četrtem mestu razmišljal Gregor Ropret.

Kaj sta po koncu nastopov v Ligi narodov povedala Jan Kozamernik in Jani Kovačič?

Septembra novo veliko tekmovanje

Zdaj jih čaka nekaj premora, septembra pa še veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo (od 1. do 19. septembra), na katerem bodo branili naslov evropskih podprvakov. Skupinski del bodo igrali v Ostravi, njihovi tekmeci bodo bo gostiteljih Čehih še Bolgari, Belorusi, Italijani in Črnogorci.

Brazilci do rekorda Brazilci so zmagovalci lige narodov. Foto: FIVB Brazilska odbojkarska reprezentanca je zmagovalka letošnje lige narodov. V finalu so varovanci Renana Dal Zotta ugnali Poljsko s 3:1 (-22, 23, 16, 14). S tem so prišli do desete lovorike v tekmovanju, ki od leta 2018 poteka v zdajšnji podobi. S tem so prišli do desete lovorike v tekmovanju, ki od leta 2018 poteka v zdajšnji podobi. Brazilci so s tem rekorderji med elito, v kateri se najboljše reprezentance merijo od leta 1990. Sledijo jim Italijani z osmimi in Rusi s petimi naslovi. Olimpijski prvaki so bili že v ligaškem delu najboljši s 13 zmagami ob le dveh porazih, na zaključnem delu tekmovanja najboljše četverice pa so sprva ugnali Francijo (3:0), v finalu pa so po izgubljenem nizu premagali še svetovne prvake Poljake. Najbolj učinkovit pri Brazilcih je bil Wallace De Souza z 22 točkami, Yoandy Leal pa jih je dodal 17. Pri Poljakih sta 17 oziroma 15 točk dosegla Bartosz Kurek in Michal Kubiak. Vir: STA