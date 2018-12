Slovenci in Slovenke brez konkurence #foto

Minuli konec tedna so se v mariborski dvorani Lukna mladi odbojkarji in odbojkarice udarili za naslov srednjeevropskega prvaka. Tako v kategoriji fantov kot deklet so slavili slovenski odbojkarski upi.

Slovenska moška mladinska reprezentanca, ki jo je vodil selektor Iztok Kšela, je že v rednem delu pokazala, da ji ni para. Nanizali so štiri zmage in se brez izgubljenega niza brez težav uvrstili v finale turnirja. Tam so se ponovno srečali s Čehi in jih na krilih mariborskega bisera Roka Možiča, dosegel je 19 točk, ponovno premagali (3:0) ter se veselili zlatega odličja.

V tekmi za tretje mesto so Hrvati premagali Madžare (3:2), Slovaki pa so kot zadnjeuvrščena ekipa po rednem delu zasedli peto mesto.

Reprezentanca Slovenije, fantje: Urban Hafner, Rok Možič (oba OK Maribor), David Novak, Žan Bedrač (oba OK Panvita Pomgrad), Črt Rozman, Klemen Šen (oba OK Brezovica), Kristjan Herodež, Jaka Udrih, Gal Ibrišimovič (vsi OK Šempeter), Enej Rutar (OK Črnuče), Tilen Založnik (OK Slovenska Bistrica), Vid Ramšak (OK Fužinar). Selektor: Iztok Kšela .

Foto: Petra Udrih

Za popoln slovenski uspeh so poskrbela tudi slovenska dekleta, ki jih je do zlatega odličja popeljal selektor Boris Klokočovnik.

V rednem delu so tako kot fantje nanizale štiri zmage, kar je bilo dovolj za gladko napredovanje v finale. Tam so se srečale z Hrvaticami in jih brez izgubljenega niza gladko premagale. V bitki za zlato odličje se je od Slovenk najbolj izkazala članica Nove KBM Branika Lorena Lorber Fijok, ki je dosegla 18 točk, tri manj pa še članica Zreč Neli Goršek.