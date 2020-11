Sipovke so po finski odpovedi v osmini finala drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja za nasprotnice dobile srbsko ekipo Tent iz Obrenovca. Srbske prvakinje so v letošnji sezoni igrale tudi kvalifikacije za ligo prvakinj, kjer so morale priznati premoč italijanski ekipi Savino Del Bene Scandicci, v šestnajstini finala pokala CEV pa so bile boljše od belgijskega Berevena.

Glede na to vso situacijo po Evropi, ki jo zaostruje koronavirus, se bo po vzoru lige prvakov tudi v pokalu CEV igralo po turnirskem sistemu. Enega izmed turnirjev bojev osmine finala bo potekal ravno v Srbiji v Obrenovcu, kjer bodo nastopile tudi Šempetranke. Ob morebitni zmagi nad prvakinjami Srbije jih že dan kasneje čaka četrtfinalni dvoboj. Turnir v Srbiji bo potekal med 8. in 10. decembrom. Zmagovalec turnirja se uvrsti na zaključni turnir četverice.

