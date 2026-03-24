Selektor Slovenije vpoklical kar sedem novincev, za zdaj brez Ropreta in Čebulja

Selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Fabio Soli je objavil širši seznam izbrane vrste, ki jo bomo v letošnji reprezentančni sezoni spremljali v elitni ligi narodov in na septembrskem evropskem prvenstvu. Na seznamu je 29 igralcev, med njimi kar sedem novincev.

Nastopom slovenske moške izbrane vrste bomo priča tudi to poletje in v začetku jeseni. Za Slovence se bo sezona začela v elitni ligi narodov, v kateri jih prvi turnir čaka med 10. in 14. junijem na Kitajskem, kjer se bodo merili s Kitajci, Poljaki, Kubanci in Japonci. Na drugem, pred domačimi navijači, ki bo med 24. in 28. junijem v Ljubljani, se bodo srečali s Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani, na tretjem, ki ga bo med 15. in 19. julijem gostil Beograd, pa Slovence čakajo tekme z Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Naša zasedba bo v ligi narodov nastopila šestič in si še petič skušala zagotoviti uvrstitev na zaključni turnir.

Za zdaj brez Ropreta in Čebulja

Gregor Ropret bo iz osebnih razlogov izpustil začetek priprav. Foto: Volleyball World V drugem delu dolge in naporne reprezentančne sezone se bodo slovenski odbojkarji predstavili še na evropskem prvenstvu, ki ga bodo skupaj organizirale Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Na njem bodo izbranci italijanskega stratega Fabia Solija branili bronasto odličje, ki so ga osvojili na zadnjem EuroVolleyju leta 2023, še pred tem pa so nas razveselili s tremi srebrnimi odličji z evropskih prvenstev, in sicer v letih 2015, 2019 in 2021. V boju za evropski prestol naše fante v skupinskem delu tekmovanja v Modeni čakajo srečanja s Slovaki, Švedi, Grki, Čehi in Italijani.

Selektor Soli, ki bo reprezentanco zbral 6. maja v Ljubljani, je na seznam uvrstil 29 igralcev. Med njimi je kar sedem novincev, podajalca Nejc Kožar in Valentin Predan, korektor Jurij Oman, srednji bloker Nik Legen ter sprejemalci Jaka Cestnik, Tevž Slatinšek in Ožbi Slatinšek. Na seznamu za zdaj še ni dolgoletnih reprezentantov Gregorja Ropreta in Klemna Čebulja, ki bosta iz osebnih razlogov začetek priprav izpustila.

"Igrali bomo še modernejšo, hitro in atraktivno odbojko," napoveduje selektor Fabio Soli. Foto: Guliverimage

"Podajamo se v še eno dolgo in zahtevno mednarodno sezono z dvema velikima tekmovanjema, ligo narodov in evropskim prvenstvom. Priprave začenjamo z razširjenim seznamom 29 igralcev, vključno s sedmimi mladimi talenti, ki so se dokazali v slovenskem prvenstvu. Veselim se dela z njimi, njihove energije in preizkušanja njihovega potenciala na tej ravni. Hkrati me zelo veseli, da bodo izkušeni igralci z ekipo že od samega začetka. Prepričan sem, da bomo nadgradili lanski napredek in še dvignili raven igre. Igrali bomo še modernejšo, hitro in atraktivno odbojko. Naši cilji ostajajo nespremenjeni. Igrati želimo na najvišji mogoči ravni, rasti kot ekipa in napredovati iz tekme v tekmo. Vsi smo ponosni, da bomo spet zastopali Slovenijo na mednarodnih prizoriščih."

Slovence letos čakajo tekmovalni vrhunci v ligi narodov in na evropskem prvenstvu. Foto: VolleyballWorld