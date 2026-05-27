Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
27. 5. 2026,
12.20

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Sebastjan Jeretič UKOM vlada Petra Bizjak Cirman

Sreda, 27. 5. 2026, 12.20

10 minut

Sebastjan Jeretič je kandidat za direktorja Ukoma

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sebastjan Jeretič | Sebastjan Jeretič se ukvarja s strateškim in komunikacijskim svetovanjem ter ima svoje podjetje Neurovirtu. | Foto Facebook/Sebastjan Jeretič

Sebastjan Jeretič se ukvarja s strateškim in komunikacijskim svetovanjem ter ima svoje podjetje Neurovirtu.

Foto: Facebook/Sebastjan Jeretič

Po informacijah portala Info360 naj bi bil Sebastjan Jeretič kandidat za direktorja vladnega Urada za komuniciranje (Ukom).

Znani strokovnjak za komuniciranje, politolog in politični analitik Sebastjan Jeretič naj bi bil eden izmed kandidatov za vodenje Ukoma, je poročal portal Info360. Jeretič je v odzivu za TV Slovenija glede vodenja Ukoma sporočil, da te informacije ne more komentirati.

Svojo politično pot je Jeretič sicer začel na listi Socialnih demokratov, od leta 1998 do 1999 je bil predsednik ter tudi predsednik mladega foruma SD in strateški svetovalec stranke. Kasneje je v tretji vladi Janeza Janše sodeloval s takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, v preteklosti pa je svetoval tudi stranki NSi, ko je stranko vodil še Matej Tonin in je stranka krščanskih demokratov razmišljala o ideji pomika proti politični sredini.

Ukvarja se s strateškim in komunikacijskim svetovanjem

Danes se Jeretič ukvarja s strateškim in komunikacijskim svetovanjem ter ima svoje podjetje Neurovirtu.

V času vlade Roberta Goloba je Ukom vodila nekdanja novinarka Televizije Slovenija Petra Bizjak Cirman, odhajajoča Golobova vlada pa jo je nedavno razrešila s funkcije direktorice urada.

Preberite še:

Marta Kos
Novice Marta Kos čestitala Janši, ta je pred tem pozval k njenemu odstopu
Robert Golob
Novice KPK v zadevi Karigador: Golob naj bi bil znova obremenjen
zdrava prehrana, večerja, hrana
Novice Odhajajoča vlada objavila dokument, ki je razburil politiko in strokovno javnost
Vlada na obisku v Zasavju, Robert Golob, Matjaž Han, Jure Knez, Dewesoft
Novice Odhajajoča vlada razrešila več državnih sekretarjev

Sebastjan Jeretič UKOM vlada Petra Bizjak Cirman
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.