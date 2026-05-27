Po informacijah portala Info360 naj bi bil Sebastjan Jeretič kandidat za direktorja vladnega Urada za komuniciranje (Ukom).

Znani strokovnjak za komuniciranje, politolog in politični analitik Sebastjan Jeretič naj bi bil eden izmed kandidatov za vodenje Ukoma, je poročal portal Info360. Jeretič je v odzivu za TV Slovenija glede vodenja Ukoma sporočil, da te informacije ne more komentirati.

Svojo politično pot je Jeretič sicer začel na listi Socialnih demokratov, od leta 1998 do 1999 je bil predsednik ter tudi predsednik mladega foruma SD in strateški svetovalec stranke. Kasneje je v tretji vladi Janeza Janše sodeloval s takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, v preteklosti pa je svetoval tudi stranki NSi, ko je stranko vodil še Matej Tonin in je stranka krščanskih demokratov razmišljala o ideji pomika proti politični sredini.

Ukvarja se s strateškim in komunikacijskim svetovanjem

Danes se Jeretič ukvarja s strateškim in komunikacijskim svetovanjem ter ima svoje podjetje Neurovirtu.

V času vlade Roberta Goloba je Ukom vodila nekdanja novinarka Televizije Slovenija Petra Bizjak Cirman, odhajajoča Golobova vlada pa jo je nedavno razrešila s funkcije direktorice urada.

