Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
27. 5. 2026,
12.06

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tyson Fury Anthony Joshua boks

Sreda, 27. 5. 2026, 12.06

1 ura, 16 minut

Tyson Fury napovedal vrnitev v ring avgusta v Dublinu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tyson Fury | Tyson Fury se bo v ring vrnil 1. avgusta. | Foto Guliverimage

Tyson Fury se bo v ring vrnil 1. avgusta.

Foto: Guliverimage

Nekdanji svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Tyson Fury je dejal, da se namerava v ring vrniti 1. avgusta v Dublinu, kar je teden dni potem, ko bo to potezo opravil prav tako nekdanji svetovni prvak Anthony Joshua. Pripravljata se za njun dvoboj v "bitki za Britanijo", ki na bi bila novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Joshua se bo 25. julija v Rijadu pomeril v boksarski javnosti neznanim Albancem Kristianom Prengo, kar bo njegov prvi dvoboj po prometni nesreči v Nigeriji decembra, v kateri sta umrla dva njegova bližnja prijatelja.

Fury pa je v zgodbi na Instagramu objavil videoposnetek, na katerem je spet na treningu na Tajskem, skupaj z napisom: "Gremo 1. avgusta, Dublin, Irska." Dvoboj v prestolnici Irske pripravlja veteranski promotor Frank Warren.

Nasprotnik še ni bil imenovan, čeprav je Warren izključil možnost, da bi se Fury pomeril z Andyjem Ruizom mlajšim, ki je leta 2019 Joshuo zamenjal na prestolu svetovnega prvaka, preden je pozneje istega leta izgubil povratni dvoboj.

Tyson Fury | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Fury je svojo vrnitev po 16-mesečni upokojitvi aprila zaznamoval z dominantno zmago po točkah nad Rusom Arslanbekom Mahmudovom, nakar je takoj poklical Joshuo, ki je bil prisoten ob ringu.

Namesto obračuna na stadionu Tottenham Hotspur je sledil pogovor, v katerem se je Joshua posmehoval Furyju z izjavo: "Jaz sem najemodajalec, zapomni si to. Delaš zame." Joshuin promotor Eddie Hearn je pozneje izjavil: "Podpisano, zapečateno in dostavljeno! Priprave na dvoboj med AJ in Furyjem se začnejo."

Oleksandr Usik
Sportal Usik ubranil naslove in poslal čustveno sporočilo
Daniel Dubois
Sportal Daniel Dubois osvojil naslov prvaka WBO v boksarski težki kategoriji
Tyson Fury Anthony Joshua boks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.