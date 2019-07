Še vedno ne vedo, kako dobro so pripravljeni #foto

Slovenci so do zmage prišli brez kakršnih koli težav. Pokazalo se je, da so vsaj za razred boljši od južnoameriške reprezentance, ki je imela veliko težav s slovenskim blokom.

Gostitelji turnirja so tudi dobro servirali, dosegli so osem asov, bili zanesljivi v napadu, z atraktivnimi potezami so nekajkrat poskrbeli tudi za gledalce. Je pa res, da je Čile preslab tekmec, da bi se lahko konkretno ocenila trenutna vrednost slovenske ekipe.

Bolj jasen pokazatelj bo petkova druga tekma, na kateri se bo Slovenija pomerila s Turčijo, ki naj bi bila na papirju najnevarnejši tekmec za prvo mesto na turnirju.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Čilom (fotograf: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Da Slovenija, pri kateri je na mestu podajalca začel Gregor Ropret, na liberu pa sta se izmenjavala Jani Kovačič in Urban Toman, ne bo imela težkega dela, je napovedal že sam začetek. Odlični servisi korektorja Tončka Šterna, ki je v začetni postavi dobil prednost pred Mitjo Gasparinijem, in Klemna Čebulja, ter blok, s katerim je točke nabiral Kozamernik, so poskrbeli, da so domači hitro povedli z 11:3. Gosti so nato vzpostavili ravnotežje, a zaostanka jim ni uspelo znižati. Prednost se je do konca vrtela okoli osmih točk, ob koncu niza jo je Kozamernik povečal na devet, isti igralec pa je nato tudi izkoristil že prvo zaključno žogo.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V drugem nizu so gosti držali priključek do izida 8:7. Nato pa je Slovenija prišla do sedmih zaporednih točk, veliko tudi po zaslugi dobrih servisov Alena Pajenka. Čile je še znižal zaostanek na -6, toda z dvema asoma Ropreta je Slovenija spet pobegnila. V zaključku niza je priložnost za igro dobil tudi Sašo Štalekar, ki je zamenjal Kozamernika.

Še dlje so bili Čilenci v igri v tretjem nizu, v katerem je domačim nekoliko popustila zbranost. Do 15. točke sta bili ekipi izenačeni, nato pa je bila ena serija zaporednih točk, osvojili so jih šest, dovolj, da so si tudi v tem nizu že pred končnico zagotovili zmago.

Pri Slovencih v igro nista vstopila le poškodovani Žiga Štern in Alen Šket.