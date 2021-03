Sara Najdič pokalna prvakinja

Na Madžarskem so minuli konec tedna potekali zaključni boji v državnem pokalu. Lovorike se je z ekipo Fatum Nyiregyhazo veselila naša reprezentančna podajalka Sara Najdič, ki je v finalu po treh nizih (20, 21, 17) odpihnila rojakinjo Tino Grudino in njen BRSE. Najdičeva je k zmagi prispevala dve točki, Grudina pri poraženkah osem.

"Velike čestitke moji ekipi, ki se je zbrala po včerajšnjem polfinalnem vrtiljaku, ki je ogrožal vse, za kar smo delali do zdaj. Odlično smo se pobrati in zbrati, danes pa so dekleta pokazala, da so iz pravega testa," je bil po osvojeni lovoriki navdušen trener Fatuma Szabolcs Németh.

Fatum in BRSE, ki sta po rednem delu zasedala prvo oz. drugo mesto, se bosta v prvenstvu sicer borila na naslov. Fatum se bo za mesto v finalu pomeril z Vasas Obudo, BRSE pa s 1. MCM-Diamant Kaposvar.

