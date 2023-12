Petdnevni turnir bo sprva potekal v dveh skupinah, v vsaki bodo nastopile po tri ekipe, sledila pa bosta polfinalna dvoboja ter veliki finale.

Naslov brani italijanska Sir Sicome iz Perugie, za katero igra slovenski podajalec Gregor Ropret. Branilci se bodo v skupini pomerili proti brazilskemu Itambe Minasu in indijskemu Ahmedabad Defenders. V drugi skupini so brazilski Sada Cruzeiro Volei, turški Halkbank, ki si je nastop zagotovil z visoko uvrstitvijo v elitni evropski ligi prvakov, premierno pa bo nastopilo tudi japonsko moštvo Suntory Sunbirds.

Za Perugio in Gregorja Ropreta je to drugi zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu: "Vedno je lepo igrati na takih prvenstvih in na destinacijah, ki jih nismo vajeni. Prvič se bomo predstavili v Indiji, ki je za nas nekaj povsem novega, vse je drugače, kot smo vajeni v Evropi. Perugia ima vedno najvišje cilje in v Indijo smo prišli ubranit naslov. Absolutno ne bo lahko, tukaj so zelo kakovostne ekipe, v prvi vrsti Halkbank, potem Sada in tudi Santori. Mislim, da nas čaka lep turnir, ampak se nadejam, da nam bo na koncu uspelo ubraniti naslov in v Perugio pripeljati še eno lovoriko," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Ropret.

Takole so se veselili lani. Foto: Volleyballworld

V Indiji številni zvezdniki

V Bengaluruju nastopov odbojkarskih zvezdnikov ne bo manjkalo, med drugimi se bodo predstavili Italijan Simone Giannelli, MVP lanskega prvenstva, poljska reprezentanta Wilfredo Leon in Kamil Semeniuk, francoski zvezdnik in nosilec zlatega olimpijskega odličja Earvin Ngapeth, prodorni Nizozemec Nimir Abdel-Aziz, nekdanja olimpijska prvaka Brazilca Wallace de Souza in Lucas Saatkamp ter kubanski zvezdnik Miguel Angel Lopez, ruski reprezentant Dimitrija Muserskega ...

Ropretovi bodo tekmovanje začeli v četrtek proti brazilskemu Minasu.