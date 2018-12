Ne dajo se: za lovoriko spet Mariborčanke in Kamničanke

V finalu zaključnega turnirja slovenskega pokala v Kanalu se bodo za lovoriko udarile odbojkarice Nove KBM Branika in Calcita Volley. Prve so v prvem polfinalu odpihnile drugo ekipo Kamnika, medtem kot je prva ekipa Calcita po pravi odbojkarski poslastici in petih odigranih nizih premagala GEN-I Volley. To bo že četrti zaporedni finale teh dveh ekip.

Mariborčanke so upravičile vlogo favorita in gladko ugnale mlado ekipo iz Kamnika. Dvome o zmagovalcu so razblinile že na začetkih nizov, ko so z dobrimi servisi prišle do prednosti, ki so jo z izjemo drugega niza, ki je bil nekoliko bolj izenačen, do konca le še večale. Najučinkovitejša igralka tekme je bila pričakovano Iza Mlakar, korektorica Nove KBM, ki je dosegla 16 točk.

Po dveh nizih drugega niza je prav tako kazalo, da bo zmagovalec hitro odločen. Novogoričanke, ki so v državnem prvenstvu še nepremagane, med drugimi so v Kamniku premagale tudi Calcit, so pod dirigentsko palico Lane Ščuke igrale zanesljivo, Kamničanke pa so delale veliko napak. GEN-I Volley je tako povedel z 2:0, a v nadaljevanju so slovenske podprvakinje zaigrale bolje, prevzele pobudo in uprizorile velik preobrat.

Kamničanke so se v finale uvrstile po velikem preobratu. Zaostajale so že z 0:2 v nizih. Foto: Tine Strosar

Zmagovalke je odločil "tie break", ki je bil izenačen kot vsa tekma, Calcit je že vodil z 10:5, Goričanke so, potem ko je odgovornost v napadu prevzela Tina Lipicer Samec, izenačile na 13:13, nato ubranile dve zaključni žogi, tretje pa ne, blok Tine Kaker je pomenil zmago kamniške ekipe, pri kateri je bila v odločilnih trenutkih v napadu najboljša Olivera Kostić, nekaj pomembnih točk pa je prispevala tudi Nina Kotnik.

Finale bo na sporedu v nedeljo, v soboto pa se bodo v polfinale merile moške ekipe Črnuč in Calcita Volleyja ter ACH Volleyja in Salonita Anhovo.

Zaključni turnir pokala Slovenije, ženske, Kanal: Polfinale: Petek, 21. december:

Calcit Volley II : Nova KBM Branik 0:3 (-9, -17, -8)

Zatković 8, Krašovec 2; Mlakar in Pintar 15



Calcit Volley : GEN-I Volley 3:2 (-21, -12, 23, 20, 15) Finale: Nedelja, 23. december:

17.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley