ACH zlahka v finale. Lahko mladi Mariborčani preprečijo načrte Calcitu?

Branilec naslova, ACH Volley, se je pomeril s kranjskim Hiša na kolesih Triglavom in zlahka upravičil vlogo favorita. Ljubljančani so celotno srečanje diktirali tempo in nasprotnika odpravil s 3:0 (13, 17, 17)

Precej bolj izenačen bi moral biti drugi polfinalni dvoboj. Calcit Volley, ki ga bo vodil novi, a tudi nekdanji trener Gašper Ribič, bo v vlogi majhnega favorita, a zagotovo tudi Mariborčani niso brez možnosti. Trener gostov Sebastijan Škorc je zagotovo dobro preučil igro tekmecev - rezultat v letošnjih medsebojnih dvobojih je 1:1, tako da domačih nikakor ne čaka lahko delo.

"V Kamniku želimo prikazati dobro odbojko, odigrati po najboljših močeh in se boriti za vsako žogo. Če bo to dovolj za zmago, bomo seveda presrečni. Že s tem, da smo se po petih letih uvrstili na zaključni turnir, smo manjši cilj izpolnili, vsekakor pa si želimo tudi uvrstitve v finale. Želimo presenetiti Calcit, ki ga maksimalno spoštujemo, saj gre za zasedbo, v katero je bilo za slovenski prostor vloženih zares veliko sredstev. Imamo ekipo, s katero se po velikem srcu, želji in ekipnem duhu težko kdo kosa, a le to ne bo dovolj. Prikazati bomo morali tudi odbojko na zelo visoki ravni. Želimo zmagati, a napovedovati ne želim ničesar. Calcit je na papirju precej močnejša ekipa, a favoriti ne zmagujejo vedno," je pred obračunom dejal Škorc.

Pokal Slovenije, moški, zaključni turnir:

Polfinale: Sobota, 18. januar:

15.00 ACH Volley - Hiša na kolesih Triglav

20.30 Calcit Volley - Merkur Maribor Finale: Nedelja, 18. januar:

20.30

Vsi dozdajšnji zmagovalci pokala Slovenije: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar GOK Igem

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ?

Preberite še: