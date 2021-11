Krimovke brez možnosti tudi na domačem terenu

Odbojkarice Krima se po pričakovanju poslavljajo od evropskih tekmovanj. V 1/16 finala pokala challenge so morale priznati premoč izraelski ekipi Hapoel Kfar Saba, tudi na povratni tekmi so tako kot na gostovanju izgubile z 0:3 (-15, -20, -13).

Že prva tekma v Izraelu je pokazala, da je izraelska ekipa, v kateri glavno vlogo igrajo tujke, močnejša, druga v Ljubljani pa je to le še potrdila. Ljubljančanke so sicer verjele, da lahko naredijo presenečenje, borile so se po najboljših močeh, toda kakovostno razlika je bila vendarle na strani gostij.

Varovanke Jožeta Časarja so bile enakovredne le v drugem nizu, ki bi lahko tehtnico še nagnil na drugo stran, v njem so se držale do izida 20:21, v končnici pa so se pokazale izkušnje izraelske ekipe.

Pri Ljubljančankah so za igro priložnost dobile vse igralke, z devetimi točkami je bila najučinkovitejša Pia Blažič.