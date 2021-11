Ljubljančanke v Izraelu brez pravih možnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarice Krima so na gostovanju v Izraelu izgubile z 0:3. Povratna tekma bo prihodnji teden v Ljubljani. Foto: Aleš Oblak

Odbojkarice OD Krim so prvi tekmi 1/16 finala pokala challenge v gosteh izgubile proti izraelskem Hapoelu Kfar Sabi z 0:3 (-18, -20, -17). Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Ljubljani.

Izraelska ekipa je pred tekmo veljala za favorita. Čeprav ne prihaja iz odbojkarske velesile, pa ima v svojih vrstah nekaj izkušenih tujk, dve prihajata iz Brazilije, po ena pa iz Peruja, Uzbekistana in Hrvaške. Ob domači reprezentančni blokerki Amit Kimel sestavljajo ekipo, ki na papirju ne bi smela imeti težav z mlado slovensko vrsto brez kakršnih koli mednarodnih izkušenj.

Čeprav so se Ljubljančanke hrabro borile in bile večji del nizov enakovredne, pravih možnosti dejansko niso imele. Ko je bilo potrebno, so gostiteljice dodale plin, v prvem nizu je bilo na začetku, v drugem ob koncu, v tretjem pa spet zelo zgodaj.

V odločilnih trenutkih sta bili nezaustavljivi predvsem izkušeni sprejemalki Ana Velikij in Hana Čutura, sicer hčera nekdanjega jugoslovanskega košarkarskega reprezentanta Zorana Čuture. Odlično je pri izraelski ekipi deloval tudi blok.

Slovenke so bile za boljši rezultat premalo učinkovite v napadu, je pa trener Jože Časar priložnost za nabiranje izkušenj ponudil velikemu številu igralk. Najbolj učinkovita je bila Nika Bavdaž, dosegla je 14 točk.

Povratna tekma bo naslednjo sredo v Ljubljani.