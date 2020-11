Po težkem obdobju našla klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darja Eržen je dolgo čakala in dočakala. Po neprijetni izkušnji v Italiji se je preselila v Nemčijo. Foto: Aleš Oblak

Erženova, ki je v lanski sezoni uspešno igrala za grški PAOK, se je poleti razveselila prestopa v italijansko ligo A2, kjer bi morala igrati za Volley Soverato, a na koncu niso sklenili dogovora, za korektorico pa se je nato začelo precej težko obdobje.

"V tekmovalnem ritmu nisem bila že vse od 1. marca, sem pa na srečo lahko vsaj normalno trenirala, za kar se moram iskreno zahvaliti Odbojkarskemu klubu Formis. Zavedam se, da me zdaj čaka izredno naporen prvi del sezone v Nemčiji, tu mislim tako na telesno kot na psihološko obremenitev. Resnično upam, da bom čim prej prišla nazaj v formo in da bom lahko v klubu in potem tudi v reprezentanci igrala na čim višji ravni," si je oddahnila 23-letna korektorica.

Ponudbe iz Potsdama je bila, kot pravi, zelo vesela, saj gre za odlično organiziran klub z visokimi ambicijami in kakovostno ekipo. Klub trenutno zaseda drugo mesto lestvice in se bori za naslov v nemškem državnem prvenstvu.

Erženova bo priložnost za igro verjetno dobila že v nedeljo, na tekmi proti Münsterju, saj si je Brittany Abercrombie, ki prav tako igra na položaju korektorice, poškodovala koleno.

