Bo Panvita tista, ki bo ustavila Maribor?

Danes bosta v mariborski dvorani Tabor na zaostali tekmi 7. kroga 1. DOL pomerili ekipi Merkur Maribor in Panvite. Mariborčani lovijo že deseto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. V Kranju bi morala biti na sporedu tudi obračun med domačo Hišo na kolesih in novomeško Krko, a bila zaradi večjega števila okuženih igralcev s Covid - 19 v ekipi Krke prestavljena na drug termin. Prestavljena tekma bo tudi sobotna tekma med Mariborom in Krko.