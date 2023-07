Darja Eržen po novem v Šempetru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ženski odbojkarski prvoligaš Sip Šempeter se je pred novo sezono okrepil z dosedanjo slovensko reprezentantko Darjo Eržen, so sporočili iz kluba.

Šestindvajsetletna korektorka je zadnjih pet sezon igrala v tujini, in sicer za Erfurt, Potsdam, Paok Solun in Vasas, v Sloveniji pa je pred tem nosila drese Formisa, Nove KBM Branik in Zgornje Gorenjske.

"V tej sezoni se je igralka odločila, da se vrne v Slovenijo in zato smo hitro našli skupni interes po sodelovanju," so zapisali pri Šempetru.