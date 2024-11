Zahteven evropski preizkus za Kamničanke

Kamničanke bodo četrtič igrale v ligi prvakinj, v kateri še niso zmagale, vsaka točka v letošnji sezoni pa bi bila zelo velika. Iskale jo bodo predvsem proti na papirju najskromnejši ekipi izjemno zahtevne skupine C, portugalskemu Portu. V skupini sta še lanski finalist, italijanski Numia Vero Volley Milano, in turški velikan VakifBank Istanbul.

In prav turška zasedba bo ob 17.30 prva tekmica varovank Bruna Najdiča, ki upa, da na srečanju ne bo preveč strahospoštovanja. "Od svojih igralk bom zahteval le, da od prve točke igrajo maksimalno napadalno, brez strahu in preveč strahospoštovanja do nasprotnic. Skušali bomo prikazati svojo najboljšo odbojko, o rezultatu pa ne razmišljam," je pred gostovanjem dejal Najdič.

Za Vakifbank, ki se lahko pohvali s šestimi naslovi evropskih klubskih prvakinj, drugo sezono igra tudi Alexandra Frantti, za katero je bil v sezoni 2017/18 Calcit Volley prvi evropski klub po študiju na univerzi. Ob njej so v ekipi od tujih odbojkaric še ena Američanka Kendall Kipp, Italijanka Caterina Bosetti, Rusinja Marina Markova, Kitajka Xinyue Yuan in Kanadčanka Kiera Van Ryk. Mogoče je, da bo prekaljeni trenerski maček Giovanni Guidetti odpočil katero od svojih nosilk igre, toda v ekipi ima toliko kakovostnih igralk, da se njihova odsotnost v igri ne bi smela poznati.