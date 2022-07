Poljaki poskrbeli, da Slovenci še lahko upajo

Slovenski odbojkarji so imeli v soboto tekme prost dan, v nedeljo jih čaka še obračun s Poljsko. Če se bosta pred tem ugodno končali tekmi med ZDA in Argentino ter Italijo in Nizozemsko, bi se Slovenci z zmago nad Poljaki lahko uvrstili na zaključni turnir.

Odbojkarji Irana, ki so v petek zadali boleč poraz Slovencem (3:0), so si s sobotno zmago nad Srbijo (3:0) zagotovili nastop na zaključnem turnirju osmerice lige narodov, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Na večerni tekmi so nedeljski večerni tekmeci Slovencev Poljaki s 3:0 premagali Nizozemce in na ta način Slovencem pomagali, da lahko še vedno upajo na zaključni turnir. Da bi se to zgodilo, mora slovenska izbrana vrsta v nedeljo premagati Poljsko, ugodno pa se morata razplesti tekmi med ZDA in Argentino ter Italijo in Nizozemsko.

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki šele v Gdansku prvič v letošnji izvedbi Lige narodov nastopa v popolni zasedbi, je poljsko misijo začela s prepričljivo zmago nad Srbijo (3:0), nato na kolena spravila Bolgarijo (3:1), na eni od ključnih tekem proti neposrednemu tekmecu za zaključni turnir Iranu pa izgubila z 0:3.Slovenci so se po porazu znašli v zahtevnem položaju, saj niso več odvisni od sebe.

Iran si je s sobotno zmago nad Srbi (3:0), prvi niz se je končal šele pri 35:33, zagotovil predzadnjo vstopnico za zaključni turnir, tako da je na voljo le še ena. Če bi Nizozemci danes premagali Poljake, bi si jo zagotovili oni, a se to ni zgodilo, gostitelji so slavili s 3:0 in tako ohranili slovenske upe žive.

Iran si je z zmago nad Srbijo priigral zaključni turnir. Foto: Volleyballworld

Tri reprezentance v boju za eno vstopnico

V igri za zadnje mesto, ki pelje v Bologno, so tako še tri reprezentance. Na osmem mestu je s šestimi zmagami trenutno Nizozemska, v nedeljo jo čaka še tekma z Italijo. Deveti so Argentinci, ki so danes premagali Francijo, čaka pa jih še tekma z ZDA, deseti pa Slovenci, ki bodo v nedeljo ob 20. uri odigrali še tekmo s Poljsko.

Slovence na zaključni turnir vodi zmaga nad Poljsko in ugodna rezultata na tekmah ZDA-Argentina in Italija-Nizozemska.

Do zmag so danes prišli še Američani in Japonci. Prvi so brez izgubljenega niza premagali Kanado, drugi pa s 3:1 Nemčijo.

Osmerica v Bologno

Po treh turnirjih si bo osmerica zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.