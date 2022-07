Tekma D za Slovence, vložek je velik: Če bomo pravi, se nimamo česa bati #video

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je poljsko misijo, na kateri lovi osmerico in zaključni turnir lige narodov v Bologni, začela odlično. S suvereno zmago nad Srbijo (3:0), nato pa na drugi tekmi opravila še z Bolgarijo (3:1) in na račun dodala drugo pomembno zmago, skupno peto. Časa za regeneracijo po dveh tekmah ni bilo veliko, saj Slovence že ob 17. uri čaka tretja tekma v treh zaporednih dneh. In to najverjetneje kar odločilna.

Slovenske odbojkarje ob 17. uri čaka boj z neposrednim tekmecem za zaključni turnir Iranom. Foto: Volleyballworld

Varovanci Avstralca na slovenski klopi Marka Lebedewa, ki je v četrtek lahko spočil izkušena člena, kapetana Tineta Urnauta in Dejana Vinčića, se bodo popoldne v Gdansku pomerili z neposrednim tekmecem v boju za osmerico Iranom. Obe reprezentanci sta pri petih zmagah, a Slovenci imajo točko več in so "na pravi strani" lestvice, medtem ko Iranci zasedajo deveto mesto.

Zmagovalec obračuna bo tako naredil velik korak k zaključnemu turnirju. Poraz Slovencem sicer še ne bi povsem zaprl vrat zaključnega turnirja, a bi se znašli v precej zahtevnem položaju in ne bi bili več odvisni od sebe. Na zadnji tekmi turnirja jih v nedeljo ob 20. uri namreč čaka gostiteljica Poljska, ki je z osmimi zmagami pri vrhu, Iran pa se bo srečal s Srbijo, ki prav tako še lahko upa na nastop v Bologni.

"Najpomembnejša tekma turnirja za nas"

"To bo najpomembnejša tekma turnirja za nas. Dve smo oddelali, kot je treba, s šestimi točkami, zdaj pa Iran. Vemo, da igrajo vrhunsko odbojko, vsem delajo težave, premagali so domačine Poljake, tudi Italijanom povzročali težave. Ne bo lahko, a verjamem, da jih lahko s svojo najboljšo igro in veliko motivacije premagamo," meni sprejemalec Rok Možič, ki je v četrtek igral vso tekmo, saj je Lebedew kapetanu namenil počitek.

"Proti Poljakom so pokazali, česa so sposobni. A če bomo pravi, se nimamo česa bati. Upam, da bomo dobro igrali." Foto: Volleyballworld

"Iran je zelo močna ekipa, lepo igrajo. Proti Poljakom so pokazali, česa so sposobni. A če bomo pravi, se nimamo česa bati. Upam, da bomo dobro igrali. Veliko je na nas, pokazati moramo svoje kakovosti in pripeljati tekmo do konca, kot znamo. Verjamem v pozitiven rezultat," pa pred srečanjem D pravi srednji bloker Jan Kozamernik.

Srečanje se bo začelo ob 17. uri. Slovenci bodo imeli nato soboto prosto, v nedeljo ob 20. uri pa se bodo za konec pomerili še s Poljaki.

Osmerica v Bologno

Po treh turnirjih si bo osmerica zagotovila vstopnico za zaključni turnir, ki bo med 20. in 24. julijem v Bologni.

Liga narodov je za reprezentance predvsem priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenska zasedba za turnir v Gdansku Podajalca: Dejan Vinčič, Gregor Ropret

Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Prosta igralca: Jani Kovačič, Alan Košenina

Selektor: Mark Lebedew