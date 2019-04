Odbojkarji na mivki v Göteborgu brez glavnega dela

Slovenski odbojkarji na mivki so nastopili na turnirju svetovne serije v Göteborgu na Švedskem, a se niso prebili skozi kvalifikacije. Nini Zdešar in Katarini Bulc ter Tajdi in Nini Lovšin se je uspelo uvrstiti v drugi krog, Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik sta izgubila že uvodno srečanje, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Nina Zdešar in Katarina Bulc sta svoj prvi letošnji turnir svetovne serije začeli z zmago nad Madžarkama Eszter Lutter in Szandro Szombathelyi. Razburljiva tekma se je v prid Slovenk končala z 18:21, 21:18 in 16:14. V 2. krogu sta se mladi Ljubljančanki srečali z Italijankama Dalilo Varassi in Claudio Scampoli, a sta v tretjem nizu tokrat več zbranosti ohranili tekmici in slavili z 21:18, 15:21 in 15:6.

Tajda in Nina Lovšin sta za uvod v kvalifikacije odigrali obračun proti Švedinjama Isabelle Pahlsson in Rebecki Dahlgren ter bili boljši z 21:8 in 21:18. Primorki sta nato po treh nizih (24:22, 17:21, 9:15) klonili proti ameriški navezi Lara Dykstra/Cassie House.

Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik sta izgubila v prvem krogu kvalifikacij, od njiju sta bila z 21:15 in 21:17 uspešnejša Italijana Samuele Windisch in Jakob Cottafava.