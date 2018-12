Odbojkarja leta 2018 sta Tine Urnaut in Iza Mlakar

Slovenska reprezentanta Tine Urnaut in Iza Mlakar sta bila izbrana za najboljša odbojkarja leta 2018. Urnaut bo priznanje prejel že tretje leto zapored, Mlakarjeva je bila za najboljšo odbojkarico izbrana drugič zapored. Najboljša trenerja leta 2018 sta Zoran Kedačič in Samo Miklavc.

Odbojkarska zveza Slovenije je tretje leto zapored izpeljala glasovanje za najboljša odbojkarja leta, ki je tudi tokrat potekalo preko spletne strani odbojka.si.

Obiskovalci strani so kapetanu slovenske izbrane vrste in odbojkarju italijanske Modene, Tinetu Urnautu, namenili 32,1 odstotka glasov. Na drugo mesto so z 21,6 odstotka glasov postavili reprezentančnega prostega igralca in člana ACH Volleyja Ljubljana, Janija Kovačiča, tretje mesto pa je z 10,4 odstotka glasov osvojil reprezentančni podajalec in Dejan Vinčić, član poljskega Cerrad Czarnija Radoma.

Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije v sestavi Jaroš Štekl, Samo Miklavc, Gregor Hribar, Boris Klokočovnik in Damir Ocepek, je na prvo mesto postavil Tineta Urnauta, na drugo Mitjo Gasparinija, na tretje pa Janija Kovačiča.

Tine Urnaut je najboljši slovenski odbojkar leta 2018. Naziv je osvojil že tretjič zapored.

Pri dekletih so obiskovalci spletne strani 30,8 odstotka glasov dodelili reprezentančni korektorici in članici Nove KBM Branik, Izi Mlakar, na drugo mesto so s 24,2 odstotka glasov postavili reprezentančno podajalko in članico francoskega Le Canneta, Evo Mori. Tretje mesto je z 8,8 odstotka glasov pripadlo reprezentančni blokerki in članici GEN-I Volleyja, Tini Grudina.

Strokovni svet OZS je za najboljšo odbojkarico leta 2018 izbral Izo Mlakar, na drugem mestu je Eva Mori, na tretjem pa Saša Planinšec.

Za najboljša trenerja leta sta bila po oceni strokovnega sveta izbrana Samo Miklavc (trener ženske ekipe) in Zoran Kedačič (trener moške ekipe).

Priznanja bo OZS podelila v nedeljo, 23. decembra, v sklopu zaključnega turnirja pokala Slovenije, ki se z ženskimi polfinalnimi tekmami začenja danes v Kanalu.