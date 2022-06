Slovenci pred novo visoko oviro

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drugo tekmo lige narodov odigrala v noči na četrtek proti Braziliji. Gostitelji turnirja in aktualni zmagovalci tega tekmovanja so favoriti, v slovenskem taboru pa si želijo predvsem veliko boljše predstave kot na uvodni tekmi proti ZDA. Obračun v noči na petek se bo začel ob 2. uri po slovenskem času.

Slovenski odbojkarji so ligo narodov začeli s porazom z 0:3 proti ZDA. Zdaj si želijo boljše predstave proti Brazilcem, ki so bili v prvem krogu s 3:0 boljši od Avstralcev. Slovenski odbojkarji po porazu z ZDA niso iskali izgovorov, prost dan na turnirju so poskušali izkoristiti za počitek in trening, proti Braziliji pa si želijo predvsem dobro igro.

Liga narodov, 2. krog: Petek, 10. junij, Brasilia, skupina 1:

2.00 Brazilija - Slovenija

Liga narodov, 2. krog: Brasilia, skupina 1:

Četrtek, 9. junij:

20.00 Japonska - Kitajska

23.00 Nizozemska - ZDA Ottawa, skupina 2:

Četrtek, 9. junij:

17.00 Nemčija - Argentina

22.30 Srbija - Francija Petek, 10. junij:

1.30 Poljska - Italija Lestvica:

1. Francija 1 tekma - 1 zmaga (3:0) 3 točke

2. Nemčija 1 - 1 (3:0) 3

3. Poljska 1 - 1 (3:0) 3

4. Brazilija 1 - 1 (3:0) 3

5. ZDA 1 - 1 (3:0) 3

6. Srbija 1 - 1 (3:1) 3

7. Japonska 1 - 1 (3:1) 3

8. Iran 1 - 1 (3:1) 3

9. Bolgarija 1 - 0 (1:3) 0

10. Nizozemska 1 - 0 (1:3) 0

11. Kitajska 1 - 0 (1:3) 0

12. Italija 1 - 0 (0:3) 0

13. Slovenija 1 - 0 (0:3) 0

14. Argentina 1 - 0 (0:3) 0

15. Avstralija 1 - 0 (0:3) 0

16. Kanada 1 - 0 (0:3) 0

Reprezentanca Slovenije:

Gregor Ropret in Uroš Planinšič (podajalca), Tonček Štern in Mitja Gasparini (korektorja), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja in Matic Videčnik (srednji blokerji), Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar in Črtomir Bošnjak (sprejemalci), Jani Kovačič in Alan Košenina (prosta igralca). Selektor: Mark Lebedew.

Preberite še: