Ne junija, igralo se bo avgusta: "Tekmovanje si zares želimo izpeljati"

Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede bi morala junija nastopiti na evropskem prvenstvu B divizije v Šempetru v Savinjski dolini. Z evropske zveze ParaVolley Europe, ki jo vodi Slovenec Branko Mihorko, so sporočili, da bomo tekmovanje spremljali od 21. do 24. avgusta, pišejo na Odbojkarski zvezdi Slovenije (OZS).

Pri ParaVolley Europe so prvenstvo v kar največji meri prilagodili trenutni situaciji, ki jo narekuje pandemija koronavirusa in povsem spremenili koncept tekmovanja. Po besedah Mihorka bo imel glavno besedo NIJZ, zveza pa je pripravljena tesno sodelovati tudi z upravno enoto in drugimi institucijami: "Tekmovanje si zares želimo izpeljati, pripravljeni smo izpolniti vse zahteve. Reprezentance bodo v Slovenijo prišle s svojimi avtobusi, prebivale bodo v ločenih namestitvah, druženja in aktivnosti ne bo, igralci in igralke se bodo srečali le na igrišču. Vse ekipe so s pogoji že seznanjene, pritožb pričakovano ni, saj si športniki zelo želijo tekmovati."

Pri ParaVolley Europe se bodo na temo prvenstva znova sestali 15. junija, sledil bo še usklajevalni sestanek z vsemi reprezentancami, ki bo 15. julija, zadnji rok za odpoved pa je deset dni pred začetkom, torej 11. avgusta. "Z organizatorji v Šempetru smo ves čas v stikih, zelo dobro sodelujemo in zares so se nam prilagodili. Pri moških nas čaka evropsko prvenstvo divizije B, na katerem bo nastopilo deset ekip, po dolgih letih tudi Slovenija. Pri dekletih bomo spremljali prvo izvedbo Lige narodov, zaradi koronavirusa žal le v turnirskem in ne ligaškem formatu. Tekmovanji smo prvotno razpisali v istem terminu, zdaj smo ju ločili, vseeno pa bi nam na ta način uspelo izpeljati večino programa. Odpadlo je klubsko evropsko prvenstvo, ni še znana usoda svetovnega prvenstva v odbojki na mivki na Kitajskem, ki bi moralo biti oktobra," je pojasnil Mihorko.

