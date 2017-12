Najboljša sta Tine Urnaut in Iza Mlakar

Slovenska odbojkarska reprezentanta Tine Urnaut in Iza Mlakar sta bila izbrana za najboljša odbojkarja letošnjega leta. Priznanji za najboljša trenerja v letu 2017 sta prejela Gašper Ribič in Bruno Najdič.

Odbojkarska zveza Slovenije je v sklopu moškega finala na Derby sklepnem turnirju Pokala Slovenije v Hočah podelila priznanja najboljšima odbojkarjema za leto 2017. Naziv je drugo leto zapored osvojil Tine Urnaut, Iza Mlakar je bila izbrana prvič. Lani je nagrada pripadla Tini Grudini.

Kapetan slovenske reprezentance je v letu 2017 uspešno branil barve dveh italijanskih prvoligašev, Trentina in Modene. Z izbrano vrsto se mu je najprej uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Italiji, zatem so Slovenci slavili v drugi kakovostni skupini svetovne lige, za konec reprezentančne sezone pa so na evropskem prvenstvu na Poljskem osvojili osmo mesto.

Je Tine Urnaut res najboljši slovenski odbojkar? Da. 83,33% +

Ne. 16,67% +

Za Mlakarjevo izjemno leto

Iza Mlakar je v letošnjem letu v dresu Nove KBM Branik iz Maribora osvojila državni naslov in pokalno lovoriko, z reprezentanco pa se ji je najprej uspelo prebiti v tretji, zadnji, krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Jeseni so dekleta na domačem svetovnem prvenstvu do 23 let osvojila srebrno odličje, Mlakarjeva je bila ob tem izbrana za najboljšo korektorico prvenstva.

Iza Mlakar že vrsto let navdušuje v dresu Nove KBM Branika. Foto: Mario Horvat/Sportida

Med trenerji najboljša Najdič in Ribič

Priznanje za najboljšega trenerja ženske ekipe je prejel Bruno Najdič, ki je v letu 2017 Novo KBM Branik popeljal do naslova državnih in pokalnih prvakinj, za najboljšega trenerja moške ekipe pa je Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije izbral Gašperja Ribiča.

Glasovanje za najboljšega odbojkarja in najboljšo odbojkarico so izvedli na spletni strani www.odbojka.si, Urnaut in Mlakarjeva pa sta bila izbrana po glasovih obiskovalcev spletne strani in glasovih Strokovnega sveta OZS.