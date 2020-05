Miha Bregar še dve leti v dresu Calcit Volleyja, karanteno izkoristil tudi za težaška opravila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V anketi odbojkarskih privržencev Calcit Volleyja sta bila Sašo Štalekar in Miha Bregar izbrana za najboljši blokerski par v zadnjem desetletju. Štalekar je lani odšel v Innsbruck, iz kamniškega tabora pa so sporočili, da bo Bregar še najmanj dve leti nosil dres tega kluba.

"Zelo sem vesel priznanja privržencev, ki ga nisem pričakoval. Vsekakor se bom po svojih najboljših močeh naslednji dve sezoni trudil, da upravičim to zaupanje. Skušal bom napredovati, prav tako bom dal vse od sebe na tekmah in verjamem, da bo Calcit Volley še naprej v samem vrhu slovenske odbojke," je ob podaljšanju pogodbe dejal 26-letni Miha Bregar, ki je zadnja dva meseca preživel v rodnem Šentjerneju.

"Zadnja dva meseca je bil trener kar moj oče, saj je bilo okoli hiše veliko dela. Morali smo kopati jamo za vodnjak, potem so bila na vrsti košnja in druga opravila okoli hiše, nekaj časa pa je ostalo tudi za žoganje ter namizni tenis z brati in sestrami. Več časa je bilo tudi za branje knjig, filme pa sem tako ali tako gledal že prej.

Seveda nisem pozabil na program, ki nam ga je sestavil naš kondicijski trener Samo Korošec, ampak priznam, da sem že pošteno pogrešal žogo, in komaj čakam, da začnemo trenirati," je čas v karanteni za uradno klubsko spletno stran opisal Bregar, ki, tako kot njegovi soigralci, kljub drugemu mestu v državnem prvenstvu ni zadovoljen s preteklo predčasno končano sezono.

"Težko je sezono oceniti kot uspešno, še zlasti po odličnem začetku, ko smo vsi pričakovali precej več. Tako pa smo imeli spodrsljaja tako v domačem pokalnem tekmovanju kot na zaključnem turnirju srednjeevropske lige. Obakrat bi se morali uvrstiti najmanj v finale.

Še dobro, da smo vsaj začetek sezone odigrali dobro in da si v modri skupini nismo dovolili nobenega spodrsljaja, kar je bilo na koncu dovolj za drugo mesto. Žal mi je, da ni bilo končnice, kjer bi se zadeve lahko obrnile tudi drugače, res pa je, da bi bilo lahko zelo napeto že v polfinalu proti Mariboru, ampak tega zdaj nikoli ne bomo vedeli. Kje so bili vzroki za naše slabše predstave, ne vem, dejstvo pa je, da smo imeli od začetka ves čas težave s poškodbami. Predvsem to velja za mesto korektorja, saj se je Jordanov že po 14 dnevih poškodoval, Pereira pa tudi še ni popolnoma okreval od lanske poškodbe, tako da je moral na tem mestu na koncu igrati Andrej Štembergar Zupan."

Ampak vse to je zdaj preteklost. Kamniške odbojkarje bo v novi sezoni, v katero bodo vstopili v spremenjeni zasedbi, vodil eden najboljših slovenskih odbojkarjev vseh časov Gregor Jerončič.