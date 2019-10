Bodo Kamničanke potrdile svoje besede?

Tako kot pri moških bo tudi pri ženskah že na uvodnem dejanju lige MEVZA na sporedu vroč slovenski derbi med Novo KBM Branikom in Calcitom Volleyjem. Kamničanke so na novinarski konferenci predstavile najvišje mogoče cilje. "Če to pomeni vlogo favorita, naj to pomeni, od nje ne bomo bežali. Pripravljamo se, da se bomo zmožni nositi s tem izzivom in opravičiti pričakovanja, predvsem naša," razmišlja trener Kamničank Gregor Rozman. Že zdaj pa je jasno, da slovenske krone ne bodo tako zlahka predale tudi bankirke, ki so resda pred sezono izgubile dve pomembni nosilki Izo Mlakar in Saro Najdič.