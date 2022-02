Kamničanke po četrto srednjeevropsko lovoriko, Mariborčanke tretje

Odbojkarice Calcit Volleyja bodo ob 13. uri lovile četrto srednjeevropsko ligo in drugo lovoriko sezone – veselile so se v pokalu Slovenije. Kamničankam bo na Dunaju nasproti stala madžarska ekipa Vasas Obuda, ki je v polfinalu premagala drugo slovensko ekipo na zaključnem turnirju Nova KBM Maribor. Ta je v boju za tretje mesto premagala gostiteljico Post Schwechat s 3:1 v nizih (-21, 23, -21, -14).

Kamničanke so redni del sezone v ligi MEVZA končale brez poraza in tudi branijo naslov, ki so ga osvojile leta 2020. Lani zaradi epidemije tekmovanja ni bilo. Do zdaj so lovoriko osvojile trikrat, v lovu na četrti naslov pa bodo morale premagati madžarski klub Vasas Obuda, ki je v sredinem polfinalu premagal Mariborčanke. Madžarke so redni del končale na drugem mestu.

Calcitovke v sredo proti outsiderkam Post Schwechat niso navdušile, gostiteljice so strle šele po petih nizih.

Mariborčanke v boju za tretje mesto premagale domačinke

Bankirke so že v sredo ostale brez možnosti za peti naslov v srednjeevropski ligi, potem ko so v polfinalu z 1:3 v nizih izgubile proti madžarskemu Vasasu Obudi. Od Post Schwechata so bile s tesnimi 3:2 v nizih boljše odbojkarice Calcit Volleyja.

Mariborčanke so v današnjem dopoldanskem obračunu prvi niz začele bolje, a so se tekmice vrnile in izenačile na 9:9, nato pa so se z delnim izidom 11:5 slovenske odbojkarice odlepile in zanesljivo zadržale prednost za vodstvo z 1:0.

Mariborčanke so v boju za tretje mesto s 3:1 premagale Post Schwechat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V drugem nizu so Štajerke dvakrat povedle s štirimi točkami, najprej pri 13:9, nato pa še pri 20:16, a to ni bilo dovolj, da bi ustavile nalet domačink, ki so dobile devet od zadnjih 12 točk za izenačenje na 1:1.

V tesnem tretjem nizu sta bili ekipi poravnani vse do 16. točke, nato pa so na plin stopile Slovenke in z delnim izidom 8:2 odločile tretji niz. Tudi v četrtem so prevladovale, odločilno razliko pa napravile sredi niza, ko so povedle s 17:11. Dvomov o zmagovalkah ni bilo več, Mariborčanke pa so zadnji niz dobile prepričljivo s 25:14.

Z 22 točkami se je najbolj izkazala Anamarija Galić, ki je bila v napadu 53-odstotno učinkovita. Dvomestno število točk so presegle še Mirta Velikonja Grbac (17), Lorena Lorber Fijok (16) in Monika Potokar (14). Pri Avstrijkah je največ točk prispevala Monika Chrtianska (16).

Liga MEVZA, zaključni turnir, ženske (Dunaj, Posthalle) Finale Četrtek, 24. februar

13.00 Vasas Obuda - Calcit Volley Tekma za 3. mesto Četrtek, 24. februar

Nova KBM Branik Maribor : Post Schwechat 3:1 (-21, 23, -21, -14) Dvorana Posthalle Wien, sodnika: Viktorini-Lisa (Slovaška) in Jambor (Madžarska).

Post Schwechat: Vasilakopulos, Mitrengova 7, Pavlova 7, Chrtianska 16, Mićić, Hutchinson 6, Mehić 13, Tuluk, Trunner, Haselsteiner, Mikšikova 8, Haslinger 3, Baji, Katz 2.

Nova KBM Brani: Knez, Milošič, Pogačar 4, Šalamun, Winkler, Knez, Bračko 9, Potokar 14, Gradišnik Klanjšček, Velikonja Grbac 17, Cikač, Ramić, Galić 22, Lorber Fijok 16, Augustinovič.

Preberite še: