Oranžni zmaji v Kamnik po maščevanje

Danes zvečer bo v Kamniku na sporedu vnaprej odigrana tekma 10. kroga, veliki slovenski derbi med Calcitom in ACH Volleyjem, ki je trdno odločen, da se Kamničanom maščuje za tivolsko klofuto na uvodni tekmi te sezone. Oranžni zmaji niso bili v popolni postavi, kamniški odbojkarji pa so to s pridom izkoristili in s 3:0 premagali serijske slovenske državne prvake.