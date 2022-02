Kamničani na stežaj odprli vrata zaključnega turnirja

Odbojkarji Calcit Volleyja so v preloženi tekmi 14. kroga srednjeevropske lige v gosteh s 3:2 premagali SK Zadrugo Aich/Dob (-17, 21, -21, 22, 12) in si tako na stežaj odprli vrata zaključnega turnirja. Na tem bo sodeloval gostitelj SK Zadrugo Aich/Dob, ACH Volley in OK Merkur Maribor. Za preostalo vstopnico se borita Calcit in zagrebška Mladost. Obe ekipi sta pri desetih zmagah, do konca pa ju čaka še po ena tekma. Kamničani bodo gostovali pri zadnji Bratislavi, kjer bi z zmago potrdili zaključni turnir, Zagrebčani pa se bodo pomerili z Mariborom.