Želijo nadaljevati zmagoviti niz

Čeprav tekmovanje v ligi MEVZA poteka že več tednov bo v soboto končno odigran 1. krog. Odbojkarji Merkur Maribora bodo skušali ostati neporaženi v Gradcu in priti že do šeste zaporedne zmage v vseh tekmovanjih, v Tivoliju pa bo potekal dvoboj ACH Volleyja in Calcita, ki bo štel tudi za srednjeevropske točke.