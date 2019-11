Klemen od sreče poljubil Srba, rekordnega Tončka spet ločili le centimetri #video

Slovenski legionarji so že zagrizli v nov teden klubskih tekem v Evropi in po drugod po svetu. V sredo je Trentino po dveh zaporednih porazih spet prišel do treh točk. V prvi postavi zmagovalcev je začel Klemen Čebulj, ki se je izkazal z 22 točkami in imel kar 71-odstotni izkoristek napada. Malce je sliko pokvaril sprejem, saj je pri njem naredil štiri napake in morda ravno zaradi tega ostal brez naziva MVP. Dobre volje je bil tudi Jani Kovačič. Za Ravenno je prekucnil Verono, Jan Kozamernik (Milano) pa je v sredo počival.