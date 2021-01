Izrazil skrb: V primerjavi z drugimi smo v velikem minusu

"Kar zadeva ligo narodov, za zdaj ni nič novega. Naslednji teden imamo sestanek, o čem natanko se bomo pogovarjali, še ne vem. Prepričan sem, da ne o odpovedi, prepričan sem, da bomo po zgledu nekaterih drugih tekmovanj ligo izpeljali. Mogoče tako, kot je zdaj predvideno, a bodo najbrž potrebne nekatere spremembe. Morda bomo igrali v mehurčkih, močno pa upam, da bo do takrat, liga je predvidena za konec maja, že dovoljen ogled tekem omejenemu številu gledalcev," je glede organizacije lige narodov in tudi drugih tekmovanj, nekatere, kot je na primer evropsko prvenstvo do 18 let v odbojki na mivki, bo gostila tudi Slovenija, optimističen Ropret.

"Pomanjkanje treningov bo zagotovo imelo posledice"

Predsednik zveze se je ozrl na zaradi epidemije novega koronavirusa težko leto 2020, v katerem so trpeli predvsem mlajši odbojkarji. Tekmovanj in trenažnih procesov že dolgo časa nimajo, tako kot nekatere druge zveze pa se tudi odbojkarska zveza trudi, da se bi to v najkrajšem času rešilo.

Posledice bodo, o tem ni dvoma. Foto: Vid Ponikvar

"Pomanjkanje treningov bo zagotovo imelo posledice. V primerjavi z nam primerljivimi državami, smo v velikem minusu. Mlajši v ekipnih športih potrebujejo skupinske treninge, samo vadba prek spleta ni dovolj. Sam bom poskušal to spremeniti na jutrišnjem pogovoru z državnim sekretarjem za področje izobraževanja in športa Marjanom Dolinškom, upam, da bova pri ukrepih našla skupni jezik. Veliko pa bo morala v prihodnosti storiti tudi stroka, mlade bo treba za delo na novo motivirati," je o tem, kdo je v letu 2020 največ izgubil, spregovoril Ropret.

OZS je delala dobro

Samo zvezo, ki je v letu 2020 prispevala tudi nekaj novih članov v komisijah Evropske odbojkarske zveze (Cev), epidemija ni toliko prizadela, da bi se približala alarmantnemu stanju.

"Zveza je v času pandemije delala dobro. V tekmovalnem smislu sicer manj intenzivno, več pa v organizacijskem in humanitarnem. Zadovoljni smo z informacijskim napredkom, čeprav gledalci ne morejo v dvorane, pa tudi s spremljanjem domačih lig. Praktično vse se da videti preko prenosov na spletu, veliko tudi na televizijskem programu Sportklub. Škoda je le, da slednji ni v vseh shemah programskih ponudnikov," meni Ropret, ki je zadovoljen s finančnim stanjem zveze, ki ga je izboljšal tudi krizni prispevek Ceva v višini 30.000 evrov.

CEV je pomagala s 30 tisoči evri. Foto: OZS

"O številkah, ki bodo razkrile naše finančno stanje, še ne morem natančno govoriti, lahko pa že rečem, da je bilo naše poslovanje uspešno. Še vedno se kažejo učinki organizacije evropskega prvenstva, lahko tudi rečem, da nismo imeli večjega izpada pri pokroviteljih. Bilo je nekaj zmanjšanja sredstev, a kljub pomanjkanju tekmovanj nobenih odpovedi, kar kaže na zaupanje, ki jih imamo pri sponzorjih. Zadovoljni smo, ker se bomo rešili nekaterih bremen iz preteklosti in novo obdobje začeli na zdravih temeljih," je ponosen na delovanje zveze predsednik.

Kaj bo s pokalom?

Ta je tudi potrdil, da kljub zamudi še vedno nameravajo izvesti tudi tekmovanje v slovenskem pokalu. "Čeprav nekatere ekipe, ki nastopajo v pokalu, še vedno ne morejo niti trenirat, se tekmovanju še nismo odpovedali. Najbrž bomo morali sistem igranja zaradi časovne stiske modificirati, a ga nameravamo izpeljati. Upamo, da se bodo šole hitro odprle in da bodo imele prizadete ekipe vsaj pogoje, da pridejo na približno napovedano raven. Po mojem mnenju za to potrebujejo tri tedne," meni Ropret.

