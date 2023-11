Ropretovi po velikem preobratu osvojili lovoriko

Odbojkarji Perugie, katere član je slovenski podajalec Gregor Ropret, so osvojili superpokalno lovoriko. Po hudem boju in preobratu so v finalu s 3:2 premagali Lube Civitanova.

Za Perugio slovenskega reprezentanta Gregorja Ropreta, ki si je v polfinalu evropskega prvenstva poškodoval gleženj, tako da ni mogel pomagati rojakom v boju za bron in v olimpijskih kvalifikacijah, so uspešni dnevi. Sredi tedna so sodelovali v boju za superpokalno lovoriko in jo na koncu tudi osvojili.

V polfinalu so s 3:1 premagali Trentino Jana Kozamernika, v finalu pa so se, tako kot lani, pomerili s klubom Lube Civitanova in ga tudi tokrat premagali.

To jim je uspelo po velikem preobratu. Tekmeci so vodili z 2:0 (22, 23), Perugia je tretji niz dobila s 25:21, četrtega po hudem boju s 34:32, v tie-breaku pa je bila boljša s 15:12. Wilfredo Leon in Wasim Ben Tara sta k zmagi v finalu prispevala vsak po 21 točk, Kamil Semeniuk pa 20. Pri poražencih je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Adis Lagumdžija.