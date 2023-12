Mlada gambijska odbojkarica Fatoumatta Sillah, rojena v Brikami, je prve prave odbojkarske korake naredila prav v Sloveniji, kamor je kot izredno nadarjena 16-letnica prišla pred petimi leti. V slovenskem državnem prvenstvu smo jo najprej spremljali v vrstah novogoriškega GEN-I Volleyja, zatem pa še v dresu aktualnega slovenskega prvaka Calcit Volleyja. Pred sezono 2023/24 jo je pot zanesla na Madžarsko, k tamkajšnjemu Vasasu Obuda.

"Zelo sem hvaležna Odbojkarski zvezi Slovenije in svojemu zastopniku, da so vseskozi vztrajali in da nam je uspelo doseči to, kar smo si želeli," ne skriva zadovoljstva mlada Afričanka. Foto: Aleš Oblak Sillah se je pripravam slovenske izbrane vrste prvič priključila leta 2022, saj je že vse kazalo na to, da ji bo Mednarodna odbojkarska zveza podelila pravico do nastopanja za Slovenijo. Po številnih zapletih se to ni zgodilo, pri Odbojkarski zvezi Sloveniji pa so kljub temu vztrajali in zdaj vendarle dosegli, da bomo afriško odbojkarico od 12. junija 2025 naprej lahko spremljali v slovenskem dresu.

Predsednik OZS: Sestavljamo mlado ekipo za prihodnost

"V tem vmesnem času bomo skušali zagotoviti čim boljše pogoje za njen nemoten razvoj,'' sporoča predsednik OZS Metod Ropret. Foto: Boštjan Podlogar/STA ''Veseli smo, da bomo Neneh dobili v to mlado ekipo, ki jo sestavljamo za prihodnost in s katero bomo skušali posegati po čim višjih mestih. Po eni strani mi je žal, da se je datum, od katerega bo lahko igrala za slovensko reprezentanco, toliko odmaknil, a glede na njeno mladost ni še nič zamujenega. V tem vmesnem času bomo skušali zagotoviti čim boljše pogoje za njen nemoten razvoj,'' je dejal predsednik OZS Metod Ropret.

Z odločitvijo FIVB je zadovoljna tudi Sillah: ''Zelo sem vesela, da je postopek končno zaključen, saj je vse skupaj trajalo več kot dve leti. Zelo sem hvaležna Odbojkarski zvezi Slovenije in svojemu zastopniku, da so vseskozi vztrajali in da nam je uspelo doseči to, kar smo si želeli. Mi je pa zelo žal, da naslednje poletje še vedno ne bom mogla igrati za Slovenijo. Slovensko reprezentanco sicer ves čas spremljam, v njej imam tudi dobre prijateljice. Zares se veselim, da bom lahko zaigrala skupaj z njimi in prispevati svoj delež k čim boljšim rezultatom.''