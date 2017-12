ACH Volley desetič pokalni prvak

Pokal Slovenije, sklepni turnir (moški) - Hoče

ACH Volley je po dveh sušnih letih spet na vrhu tudi v slovenskem pokalu. Oranžni zmaji so na zadnjih dveh finalih morali priznati premoč Kamničanom, zdaj pa jim jih je v Hočah le uspelo premagati, prišli so do jubilejne desete pokalne lovorike.

Čeprav so Ljubljančani veljali za velike favorite, je bilo v finalu zelo napeto in ACH Volleyju ni bilo prav nič podarjeno. Prvi niz je četa Zorana Kedačiča dobila na razliko s 26:24, drugega nekoliko lažje s 25:19, v tretjem so prevladovali Kamničani in naredili finale bolj zanimiv. Po izenačenem začetku četrtega niz pa je nekje na sredini niza ACH ušel na neulovljivo prednost s 16:9 in slavje v VŠD Hoče se je lahko začelo.

''Ekipi bi najprej čestital za borbenost in igro, ki jo je prikazala v prvih dveh nizih. Tudi Kamničanom, ki se po visokem zaostanku niso predali. Ko so znižali izid, smo videli, da bo treba igrati zbrano in močno do konca. To nam je tudi uspelo, pokal je spet naš. Čestitke fantom za zmago,'' je po zmagi dejal trener ACH Volleyja Zoran Kedačič.

Prva lovorika v sezoni je šla v roke ACH Volleyja:

ACH Volley ima zdaj deset pokalnih naslovov, Kamničani pa ostajajo pri treh.

Pokal Slovenije, zaključni turnir (moški) - Hoče: Polfinale: Petek, 22. november:

Calcit Volley : Triglav Kranj 3:2 (-23, 15, -25, 19, 13)

Štalekar 20, Okroglič 14, Pereira 13; Bregant in Rezar 14.



ACH Volley : Hoče 3:0 (22, 21, 18)

Đirlić 12, Babkov in Videčnik 10; Mantha 14, Radovič in Franc 6 Finale: Sobota, 23. december:

Calcit Volley : ACH Volley 1:3 (-24, -19, 20, -18)

Vidmar 14, Pereira 13, Kotnik 10; Đirlić 15, Babkov 13, Purić 12