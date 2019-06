Proti Romunkam za zmago v evropski ligi

"Romunija je dobra ekipa, ki igra dobro odbojko. Preučili smo karakteristike njihove igre in zavedamo se, da nas čakata težki tekmi. Naša prednost je morda ta, da smo igrali v precej močnejši skupini, zato smo malo bolj pripravljeni na to, da moramo skozi celotno tekmo igrati na visoki ravni. Upam, da bomo to znali izkoristiti," je uvodoma dejal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

Slovenke so že v skupinskem delu tekmovanja dokazale, da lahko igrajo na zelo visoki ravni, tudi v najbolj ključnih trenutkih. Italijanski strateg na slovenski klopi pa je ob tem še potrdil, da je stanje v ekipi zelo dobro: "Ekipa je pripravljena, visoko motivirana. Pred nami je še zadnji dan priprav. Prepričan sem, da bomo tekmo začeli z veliko mero entuziazma in z željo, da prikažemo največ, kar znamo. Videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. Gre pa za posebne vrste finale, saj se igrata dve tekmi, česar doslej nismo bili vajeni. Zato bo zelo pomembno, da bomo ta dvoboj začeli v pravi smeri in si doma priigrali prednost, nato pa videli, kako se bo razpletlo."

Srečanje med Slovenijo in Romunijo bomo znova lahko spremljali v športni dvorani Mislinja, tekma se bo začela ob 19.30 uri. Povratni obračun bo 28. junija, ob 16. uri, v Alexandrii.

Preberite še: