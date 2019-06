V živo: se Slovenke še lahko vrnejo v igro?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pravkar igra povratno tekmo velikega finala srebrne evropske lige. V Aleksandriji se meri z Romunkami in si poskuša zagotoviti uvrstitev v elitno zlato ligo.

Evropska liga, ženske, finale (povratna tekma)



Romunija : Slovenija 2:0* (25:22, 25:14, -:-)



*tekma se je začela ob 16. uri

Slovenske odbojkarice so si s torkovo zmago s 3:1, ko so v povsem polni mislinjski dvorani na kolena spravile borbene Romunke, na široko odprla vrata do uvrstitve v zlato evropsko ligo. Kljub temu v našem taboru poudarjajo, da bo tudi na današnjem obračunu treba ponoviti predstavo s prve tekme.

Zadoščata že dva niza

Preračunavanja v naši izbrani vrsti ni, Slovenke v Aleksandriji poskušajo doseči novo zmago. So pa v Romunijo odšle z dobro popotnico, saj so levji delež naloge opravile že doma. Za končno zmagoslavje in želeni preboj v elitno evropsko ligo jim namreč zadoščata že dva osvojena niza.

