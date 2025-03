Eva Zatković tretja na Kitajskem

Slovenska odbojkarica Eva Zatković se je z ekipo Liaoning Tengda Sports Club veselila tretjega mesta v kitajskem državnem prvenstvu, saj so s soigralkami slavile tudi na drugi tekmi proti ekipi Tianjin Bohai Bank, piše Odbojkarska zveza Slovenije v pregledu tedenskih nastopov reprezentantk in reprezentantov.

V Aziji sta uspešno igrala tudi Tine Urnaut in Nika Markovič. Slednja je s Saitamao Ageo Medics dvakrat premagala ekipo Aranmare Yamagata, obakrat z rezultatom 3:1. Na prvi tekmi je Nika Markovič dosegla 15 točk, na drugi pa osem. Dve zmagi v 18. krogu japonskega prvenstva je dosegel tudi Tine Urnaut, ki je k zmagama Nagoje prispeval štiri in 14 točk.

Izjemno razpoložena je bila Mija Šiftar, ki pa kljub 28 doseženim točkam ni uspela preprečiti poraza Valsabbine Milleniuma Brescie v 22. krogu italijanskega prvenstva, kjer je v štirih nizih slavila ekipa Padove. Brescia je v preteklem tednu odigrala tudi tekmo 21. kroga in se veselila zmage po petih nizih. Na tej tekmi je Mija Šiftar dosegla 13 točk.

V italijanskem prvenstvu za odbojkarje so bile na sporedu prve tekme četrtfinala. Zmage z Itasom Trentino se je veselil Jan Kozamernik, ki je k rezultatu 3:0 prispeval devet točk. Prvi četrtfinalni obračun Rane Verone Roka Možiča in Piacenze se je končal z zmago slednje po štirih nizih.

Zmage z Itasom Trentino se je veselil Jan Kozamernik, ki je k rezultatu 3:0 prispeval devet točk. Foto: Guliverimage

Zmagoviti niz v Nemčiji nadaljuje Dresdner SC, v katerem eno izmed vidnejših vlog igra Lorena Lorber Fijok. Po zmagi v nemškem pokalu, sedmi v zgodovini kluba, so odbojkarice Dresdnerja s 3:0 premagale še ekipo Aachena, Lorena Lorber Fijok pa je v statistiko vpisala osem točk.

V Švici je Selena Leban z ekipo Lugana odigrala drugo tekmo četrtfinala, vendar s soigralkami doživela poraz z 0:3, tako da sta ekipi Lugana in Volley Dudingena sedaj izid poravnali na 1:1. Selena Leban je dosegla enajst točk.

V Romuniji so odbojkarice zaključile s četrtfinali. CSO Voluntari 2005 z Anjo Mazej je zmagal tudi na drugem srečanju proti ekipi CSM SCU SH Constanta ter si tako zagotovil napredovanje v polfinale. Tam se bo srečal s CS Dinamo Bukarešta Mirte Velikonje Grbac. Dinamo je moral za napredovanje odigrati tri četrtfinalna srečanja, saj je drugo tekmo proti mestnemu tekmecu Rapidu izgubil, na odločilni tekmi pa so Mirta Velikonja Grbac in soigralke slavile s 3:0. Na prvi tekmi je slovenska reprezentantka dosegla osem točk, na drugi pa sedem. V Rusiji je Eva Pavlović Mori z zmagi Zarečja Odintsovo nad Sparto prispevala točko.

Nik Mujanović Foto: Guliverimage

V Franciji je Žana Zdovc Sporer s klubom Volley Club de Valenciennes napredovala v polfinale francoskega pokala, po tem ko so s 3:0 odpravile ekipo Etudiant Club Orleanais. V francoskem prvenstvu za odbojkarje sta v dresu Pariza znova blestela Nik Mujanović in Rok Bračko, ki sta bila najučinkovitejša igralca kluba iz francoske prestolnice. Na gostovanju pri Toursu je pariška ekipa sicer izgubila z 2:3, Mujanović je zabeležil 21 točk, Bračko pa 13.

Klemen Čebulj in Gregor Ropret sta se na Poljskem z Assecom Resovio Rzeszowom veselila nove zmage s 3:1 nad Slepsk Malow Suwalkijem. Čebulj je v statistiko vpisal 13 točk, Ropret pa tri. Prav tako na Poljskem je Saša Planinšec k zmagi PGE Grot Budowlani Lodž prispevala pet točk.

Manj uspeha je imel v Turčiji Tonček Štern, ki je z Ziraatom Bankasijem izgubil z 1:3 na gostovanju pri osmouvrščeni ekipi prvenstva On Hotels Alanya Belediyespor. Štern je dosegel štiri točke.

Alen Pajenk se je z Olympiacosom veselil zmage v končnici. Foto: CEV

V Grčiji so odbojkarji že vstopili v končnico lige, Olympiacos pa je s 3:0 premagal Aons Milon. Pajenk je vpisal osem točk. Uroš Planinšič je na Nizozemskem dosegel dve točki, njegov klub Nova Technology Lycurgus pa je izgubil pri ekipi Knack Roeselare (3:1).