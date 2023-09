Slovenski odbojkarji bodo ob 17.30 v Rimu igrali tekmo za bronasto odličje evropskega prvenstva. Nasproti jim bodo stali Francozi. Slovenci ne želijo, da se ponovi lanska zgodba s svetovnega prvenstva, ko so na tekmi za tretje mesto izgubili z Brazilci in ostali brez odličja.

Slovenski odbojkarji bodo ob 17.30 v Rimu igrali tekmo za bronasto odličje evropskega prvenstva. Nasproti jim bodo stali Francozi. Slovenci ne želijo, da se ponovi lanska zgodba s svetovnega prvenstva, ko so na tekmi za tretje mesto izgubili z Brazilci in ostali brez odličja. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na tekmi za bronasto odličje evropskega prvenstva ob 17.30 pomerila s Francozi. Slovenci po treh srebrih lovijo četrto kolajno na zadnjih petih prvenstvih stare celine. V boju za to jim bo pomagal tudi podajalec Dejan Vinčić, ki se je ekipi pridružil po poškodbi Gregorja Ropreta v polfinalu. "Ne želimo, da se ponovi lanska zgodba svetovnega prvenstva (izgubili so v tekmi za bron, op. p.), domov želimo oditi s kolajno," pred srečanjem z galskimi petelini, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani, pravi Klemen Čebulj. Bitka za finale bo v Rimu ob 21. uri, nasproti si bosta stali branilka naslova Italija in Poljska.

Slovenski odbojkarji se bodo še četrtič na zadnjih petih evropskih prvenstvih borili za kolajno. Potem ko so bili leta 2015, 2019 in 2021 evropski podprvaki, so si letos želeli dodati še piko na i, a jim je načrte v polfinalu prekrižala prva reprezentanca sveta Poljska. Slovenci se bodo tako v današnji tekmi za bron pomerili z aktualnimi olimpijskimi prvaki Francozi, ki so v polfinalu z 0:3 priznali premoč branilcem naslova, gostiteljem Italijanom.

Po poškodbi Ropreta na pomoč Vinčić

Zasedba romunskega trenerja na slovenski klopi Gheorgheja Cretuja je sredi tretjega niza polfinala ostala brez dozdajšnjega prvega podajalca prvenstva Gregorja Ropreta, ki si je zvil gleženj. Iz Odbojkarske zveze Slovenije so v petek sporočili, da 34-letnik za tekmo za tretje mesto ne bo nared, tako da je v Rim po odobritvi evropske odbojkarske zveze v petek prišel izkušeni Dejan Vinčić in s soigralci opravil trening.

Po poškodbi Gregorja Ropreta bo slovenska reprezentanca danes lahko računala na Dejana Vinčića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ta je po klubski sezoni prestal operacijo komolca in se sredi julija priključil pripravam reprezentance. Na avgustovski pripravljalni tekmi v Mariboru si je nekoliko poškodoval gleženj, Cretu pa je nekaj dni zatem sporočil, da 37-letnika ne bo med potniki na evropsko prvenstvo, saj je ocenil, da ne bi zdržal naporov celotnega tekmovanja. Na prvenstvo je tako ob Ropretu odpeljal še podajalca Uroša Planinšiča, ki je po poškodbi Ropreta odigral drugi del polfinala. Usoda pa je hotela, da bo na prvenstvu vendarle nastopil tudi Vinčić, ki je zadnje tedne treniral in igral prijateljske tekme v dresu novega kluba Rapida iz Bukarešte.

"V Rim prišli po finale, a konec koncev bo tudi ta tekma za nas mali finale"

Slovenci po polfinalnem porazu niso skrivali razočaranja, da se jim ni uspelo uvrstiti v tako želeni tretji zaporedni finale evropskega prvenstva, a bodo strnili vrste tudi za bitko za bron. "Vemo, da smo v Rim prišli po finale, a konec koncev bo tudi ta tekma za nas mali finale. Nočemo, da se ponovi lanska zgodba s svetovnega prvenstva (v boju za bron so izgubili z Brazilci, op. p.), domov želimo oditi s kolajno. V boju za bronasto odličje bo treba odigrati našo najboljšo tekmo. Mislim, da motivacije ne bo manjkalo," je po porazu s Poljaki in pred zadnjim dejanjem prvenstva v izjavi za nacionalno televizijo dejal Klemen Čebulj.

Alen Pajenk pred tekmo za 3. mesto (Video: OZS)

Kovačič: Upam, da premagamo še enega nekdanjega trenerja

Z rojaki se bo za bron pomeril s Francozi, ki jih s trenerske klopi vodi nekdanji selektor Slovencev Andrea Giani. Njegovi varovanci so v polfinalu brez dobljenega niza izgubili z Italijani.

"Upam, da nadaljujemo, kot smo proti Turkom, da premagamo še drugega nekdanjega trenerja." Foto: CEV

"V tej tekmi imamo lahko za cilj tudi, da zmagamo zadnjo tekmo na evropskem prvenstvu, ki je nismo še nikoli. Mislim, da bi bili kar bolj veseli, kot pa če bi izgubili v finalu, kot je bilo že na prejšnjih prvenstvih, ko je bilo veliko razočaranje. Menim, da je to kar velik cilj, da končamo z zmago. Če nam bo to uspelo, bo zagotovo eno veliko veselje," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Jani Kovačič. Na vprašanje o tem, da jim bo še drugič v končnici tega prvenstva nasproti stal nekdanji selektor (v osmini finala so izločili Turčijo Alberta Giualianija, op. a.), pa dodal: "Upam, da nadaljujemo, kot smo proti Turkom, da premagamo še drugega nekdanjega trenerja. Verjamem, da nam to lahko uspe. Zagotovo bo težka tekma. Francozi vedno, ko gre za odličja, igrajo do zadnjega, ne popustijo, tako da bo velika borba."

Jani Kovačič pred današnjo tekmo:

Giani: Kolajna bi bila lepa nagrada za trdo delo

"Potem ko smo izgubili prvi set, so Italijani začeli servirati odlično, mi pa nismo imeli odgovora na sprejemu. Imamo možnost, da končamo na stopničkah, kar bi bilo za nas zelo pomembno, s tem bi dobili lepo nagrado za trdo delo," je po poflinalnem porazu dejal Giani, zvezdnik Earvin Ngapeth pa dodal: "Prišli smo zelo daleč, še vedno imamo možnost igrati za kolajno, kar je super pomembno. Že razmišljamo o tekmi za tretje mesto." "Stopničke bi bila lepa nagrada za trdo delo," pred srečanjem pravi selektor Francije Andrea Giani, ki je leta 2015 Slovence popeljal do prve kolajne na evropskih prvenstvih. Foto: Guliverimage

Slovenci in Francozi so se v tej sezoni srečali dvakrat. V sklopu lige narodov so s 3:1 zmagali Slovenci, na pripravljalnem avgustovskem turnirju na evropsko prvenstvo pa so bili s 3:1 boljši Francozi. Ti imajo z evropskih prvenstev sedem kolajn: zlato iz leta 2015, ko so v finalu premagali prav slovenske odbojkarje, štiri srebra (1948, 1987, 2003, 2009) in dva brona (1951, 1985). Zadnjič so se za bron borili pred štirimi leti, a so jih premagali Poljaki. Reprezentanci sta se na prvenstvih zadnjič srečali lani v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Stožicah, ko so Slovenci vodili z 2:1, na koncu pa izgubili.

Srečanje se bo začelo ob 17.30.

Po prvenstvu sledi še vrhunec reprezentančne sezone Slovence konec septembra čakajo še olimpijske kvalifikacije. Foto: CEV Za odbojkarje po evropskem prvenstvu reprezentančna sezona še ne bo končana. Konec septembra Slovence čakajo še olimpijske kvalifikacije. Še nikoli se jim ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre. Prvi nastop si bodo poskušali med 30. septembrom in 8. oktobrom zagotoviti v Tokiu. V Aziji, kamor bodo odpotovali še tretjič to sezono, se bodo merili s Tunizijo, Turčijo, Finsko, Egiptom, ZDA, Japonsko in Srbijo. Vstopnico si bosta zagotovila zmagovalec in drugouvrščeni. Če Slovencem cilja ne bi uspelo uresničiti, sanj o tekmovanju petih krogov še ne bi bilo konec, saj se bodo vstopnice delile še prihodnje leto, glede na svetovno lestvico pa tudi geografski faktor.

Kdo bo evropski prvak? Italijani osmič ali Poljaki drugič? Foto: Guliverimage

Komu ponovitev finala zadnjega svetovnega prvenstva?

V večernem velikem finalu se bosta v ponovitvi finala lanskega svetovnega prvenstva pomerili Italija in Poljska, lani so slavili azzurri. Ti lovijo osmi naslov evropskih prvakov, Poljaki pa drugega, prvič so bili prvaki 2009.