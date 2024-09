Düsseldorf bo prizorišče naslednjih bojev EP v odbojki na mivki

Prihodnje evropsko prvenstvo v odbojki na mivki bo gostila Nemčija. Najboljši odbojkarji in odbojkarice se bodo prihodnje leto merili v Düsseldorfu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Nemčija bo že četrtič prizorišče bojev za evropsko krono. Najboljše odbojkarje in odbojkarice na mivki smo spremljali na Timmendorfer Strandu leta 2004, zatem leta 2008 v Hamburgu, dve leti kasneje v Berlinu, leta 2022 pa v okviru evropskih iger v Münchnu.

Slovenske barve sta na zadnjih treh evropskih prvenstvih – v Münchnu, na Dunaju in v Haagu – branili naši trenutno najboljši odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki sta kot najboljšo uvrstitev vknjižili 17. mesto.

Naslov evropskih prvakov bodo v Düsseldorfu predvidoma branili Latvijca Martins Plavins in Kristians Fokerots ter Nemki Svenja Mueller in Cinja Tillmann. Zadnji sta sicer poskrbeli za že 29. nemško odličje in 14. zlato na evropskih prvenstvih, gostitelji pa bodo imeli visoke cilje tudi v moški konkurenci, v kateri bosta nastopila tudi aktualna olimpijska podprvaka Nils Ehlers in Clemens Wickler.

Slovenski tabor do zdaj še ni osvojil odličja. Najboljšo uvrstitev do zdaj sta leta 2010 vknjižili Erika in Simona Fabjan, ki sta na evropskem prvenstvu v Berlinu osvojili deveto mesto.

Na evropskih prvenstvih sta Slovenijo leta 2003 kot prvi sicer zastopali Mihela Sirk in Ana Oblak, ki sta bili 17., pri moških pa sta se v boj za evropsko krono kot edina doslej podala Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, ki sta leta 2017 v Latviji prav tako osvojila 17. mesto.

