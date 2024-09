Maja Marolt in Živa Javornik do zmage

Slovenski odbojkarici na mivki Maja Marolt in Živa Javornik sta se na srednjeevropskem prvenstvu v Innsbrucku veselili zmage. Naši predstavnici sta bili v velikem finalu boljši od Čehinj Tomasove in Kubickove.

V Avstriji smo pretekli konec tedna spremljali še finale srednjeevropskega prvenstva, na katerem je v ženski konkurenci nastopilo 24 parov iz Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške in Slovenije. Naši edini predstavnici na turnirju v Innsbrucku Maja Marolt in Živa Javornik sta se kot eni od favoritinj za zmago podali v boj za najvišja mesta.

V četrtfinale sta se Slovenki uvrstili, potem ko sta z 2:0 slavili nad Čehinjama Lucie Knoblochovo in Amalie Ebertovo, nastop v polfinalu pa sta si naši dekleti priigrali z zmago z 2:1 (14:21, 21:16, 15:13) nad še enima češkima predstavnicama Andreo Lorentovo in Magdaleno Cerno.

V polfinalu sta se Javornik in Marolt srečali s slovaško navezo Poszmikova/Kapralova in bili boljši z 21:17 in 21:18, v velikem finalu pa sta se veselili zmage z 18:21, 22:20 in 15:6 nad Čehinjama Mariano Tomasovo in Michaelo Kubickovo, ki jima je prinesla zlato.

Bronasto odličje je pripadlo Madžarkama Stefanii Kun in Kingi Windisch, ki sta bili z 2:1 v nizih boljši od Slovakinj Silvie Poszmikove in Katarine Karpalove. V moški konkurenci, v kateri sta si zlato odličje zagotovila Avstrijca Hammarberg in Berger, Slovenci svojih predstavnikov nismo imeli.