Dobra novica za ljubitelje odbojke: EP v odbojki na mivki bo

Z Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) so sporočili, da evropsko prvenstvo v odbojki na mivki vendarle bo. Med 16. in 20. septembrom ga bo gostila Latvija, najboljši odbojkarji in odbojkarice se bodo med seboj pomerili na plaži Majori v Jurmali.

Evropsko prvenstvo je v Latviji potekalo že leta 2017, zato evropska zveza z odločitvijo, da organizacijo zaupa tamkajšnji zvezi, ni imela težav, predsednik CEV Aleksandar Boričić pa je ob tem dejal, da so veseli, da bodo najboljšim evropskim odbojkarjem omogočili, da bodo na najvišji ravni tekmovali tudi v teh negotovih časih.

"Skupaj z organizatorji želimo javnosti poslati sporočilo, da je evropska odbojkarska družina pripravljena, da se dejavnosti spet začnejo. Rad bi se zahvalil latvijski zvezi, da je sprejela ta izziv, prepričan sem, da bodo kot organizatorji naredili vse potrebno, da bo tekmovanje za vse udeležence varno."

V Jurmali bomo lahko spremljali po 32 ekip v moški in ženski konkurenci, vključno z aktualnimi evropskimi prvaki – Norvežanoma Andersom Molom in Christianom Sorumom ter Latvijkama Tino Graudino in Anastasijo Kravcenoko.

Med slovenskimi odbojkarji na mivki imata največ možnosti za nastop Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki v evropski razvrstitvi zasedata 59. mesto, na prvenstvu stare celine pa sta prvič nastopila prav leta 2017 in osvojila končno 17. mesto.

Pri dekletih enako uvrstitev na lestvici beležita Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, a sta se pred začetkom letošnje sezone odločili, da bosta kariero nadaljevali z novima soigralkama.

Preostali slovenski pari imajo za nastop v Latviji premajhno število točk.

S CEV so še sporočili, da je potrjena tudi izvedba evropskih prvenstev do 18 let in do 22 let, ki se bosta med 16. in 20. septembrom oziroma med 23. in 27. septembrom odvijali v turškem Izmirju.