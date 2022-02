Ljubljančani so prejšnji teden na prvi četrtfinalni tekmi po zaostanku z 2:1 v nizih uprizorili preobrat in se na koncu veselili težko prigarane zmage z rezultatom 3:2, kar jih pred sredino povratno tekmo postavlja v ugoden položaj.

V vmesnem obdobju sta obe ekipi nadaljevali niz zmag v domačem prvenstvu. ACH Volley Ljubljana je na tekmi 15. kroga s 3:1 premagal ekipo Hiše na kolesih Triglav, odbojkarji Fonte Bastarda pa so dosegli dve novi prvenstveni zmagi nad ekipama Sportinga in Castelo Maie, obakrat z rezultatom 3:1.

"Mi se moramo osredotočiti predvsem nase in pokazati pravi obraz na igrišču brez črnih minut v igri. Verjamem v uspeh in napredovanje v polfinale," pred srečanjem pravi trener ACH Volleyja Mladen Kašić, ki so mu na voljo vsi igralci. Foto: Vid Ponikvar

"Portugalci so na prvi tekmi pokazali, da gre za izjemno kakovostno ekipo, ki je lahko zelo nevarna. Mi se moramo osredotočiti predvsem nase in pokazati pravi obraz na igrišču brez črnih minut v igri. Verjamem v uspeh in napredovanje v polfinale," pred srečanjem pravi trener ACH Volleyja Mladen Kašić, ki so mu na voljo vsi igralci.

Portugalci so dokazali, da so lahko zelo neugodni

"Na portugalskem nam še zdaleč ni bilo lahko, saj je ekipa Bastarda pokazala svojo kakovost in dokazala, da je zelo neugodna. Za nas je najpomembneje, da nam je uspelo iztržiti ugoden izid pred povratno tekmo. Časa za počitek ni bilo veliko, saj je spored tekem izjemno naporen. Vmes smo imeli še tekmo s Kranjem, na kateri smo malce odpočili nosilce igre. Pomembno je, da tako kot na vsaki tekmi do zdaj damo svoj maksimum in smo motivirani ter željni novega uspeha," pa razmišlja Vuk Todorović.

Tekma se bo v Tivoliju začela ob 18. uri.