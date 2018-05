Bolgarke na prvi tekmi premočne

Bolgarija: Dimitrova G. 20, Dimitrova N. 3, Petrova, Grigorova, Rabadzhieva 8, Pasakova, Kitipova 4, Barakova 2. Krasteva 4, Todorova M. 10, Ruseva 7, Karakasheva 14, Dimova, Todorova Z., Syikova 2, Chausheva 10, Milanova 5, Guncheva. Slovenija: Grudina 3, Vovk 2, Zbičajnik 1, Blažič 3, Bavdaž 3, Mikl, Mihalinec 3, Mlakar 15, Pintar 3, Eržen 6, Jerala 2, Planinšec 9, Pogačar 3, Dobaj.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini v Sofiji ni mogel računati na kar nekaj igralk, ki sicer tvorijo jedro reprezentance, ki je v lanski sezoni osvojila srebrno odličje na svetovnem prvenstvu do 23 let in si priigrala tudi uvrstitev v tretji oz. zadnji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

"Za nami je dober test, saj imamo novo ekipo"

Italijanski strateg je priložnost za igro tako ponudil vsem igralkam, ki so odpotovale v Bolgarijo, z videnim pa je bil na trenutke precej zadovoljen: "V Bolgariji smo prišli po enem tednu treningov. Pozna se nam, da so nekatera dekleta po prvenstvu dolgo počivala, spet drugim je še uspelo ohraniti formo, tako da je ekipa trenutno še precej nehomogena. Pomembno je, da lahko proti tako močnim nasprotnikom vidimo, na kakšni ravni smo. Mislim, da je to dobrodošla izkušnja, da vemo, na čem moramo največ delati. Nismo veliko trenirali, zato smo si med tekmo zastavili le nekaj ciljev, še posebej pri sprejemu. Zadovoljen sem s tem, kako se je ekipa gibala v igrišču. Za nami je dober test, saj imamo novo ekipo, ki še ne zna komunicirati na igrišču. Čaka nas veliko dela, a smo lahko pozitivni. Že jutri gremo po nove izkušnje."

Foto: OZS

Slovenkam, ki so srečanje začele v postavi Zbičajnik, Mlakar, Vovk, Jerala, Grudina, Planinšec in Mikl v prvem nizu igra sicer ni stekla, saj so si tekmice hitro priigrale pet točk naskoka in ob prvem tehničnem odmoru vodile z 8:3. Prednost so v nadaljevanju še povečale ter na drugi tehnični odmor odšle pri rezultatu 16:7. Prednost so Bolgarke, sicer deveta reprezentanca na evropski lestvici, zadržale tudi do končnice in niz prepričljivo dobile s 25:14.

V drugem nizu so se naša dekleta veliko bolje upirala gostiteljicam. Varovanke Ivana Petkova so namreč ob prvi tehnični prekinitvi vodile le za dve točki, Slovenke so jim tudi v drugem delu niza vseskozi sledile (16:14). Po odmoru so Bolgarke zelo dobro izvajale začetne udarce in uspešno igrale v bloku in tudi v protinapadih ter si nabrale pet točk naskoka (21:16). Niz so nato dobile s 25:18.

Iza Mlakar je bila s 15 točkami najboljša igralka Slovenije. Foto: Sportida

Še bolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so bolgarske odbojkarice prišle do vodstva z 8:6, nato pa so Slovenke z odlično igro najprej prišle do izenačenja, nato pa so si do drugega tehničnega odmora nabrale kar pet točk naskoka (16:11). Tudi v nadaljevanju so varovanke Alessandra Chiappinija igrale zelo dobro in tudi v končnico vstopile s prednostjo štirih točk (21:17), nato pa popustile in tekmicam dovolile preobrat. V napetem zaključku so bile bolj zbrane Bolgarke, ki so slabile s 25:23.

Ekipi sta odigrali še dva dodatna niza, v katerih so bile s 25:11 in 25:19 boljše domačinke, a je slovenski selektor v teh dveh nizih priložnost za igro ponudil tudi igralkam s klopi.