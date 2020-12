Konec švicarske misije, klub obžaluje Kotnikovo odločitev

Kotnik je Schönenwerd, ki trenutno zaseda tretje mesto v švicarskem prvenstvu, vodil na šestih tekmah. Štirikrat je zmagal in dvakrat izgubil. Za en poraz je odgovoren tudi vodilni Amriswil, kjer kot pomočnik trenerja deluje nekdanji slovenski reprezentant Matevž Kamnik.

"Vračam se k družini, z dobro izkušnjo dela v Švici. Še vedno sem lačen odbojke in osvajanj medalj, vendar bom te svoje ambicije moral v naslednjih letih uresničevati v klubih bližje domu," je dodal Kotnik in s tem namignil, da bi morda v prihodnosti spet prevzel kakšnega od slovenskih ekip. V preteklosti je že vodil Calcit in ACH Volley, izkazal pa se je tudi z delom v Avstriji in na Poljskem. Ima zlati odličji iz Slovenije in Avstrije, poljskega pokalnega naslova pa se je veselil kot pomočnik trenerja na klopi Gdanska.

