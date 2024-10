Bankirke druge na prvem ženskem superpokalu lige Mevza

Madžarske prvakinje in udeleženke evropske lige prvakinj so zelo odločno začele srečanje z domačinkami turnirja, drugouvrščeno ekipo slovenskega prvenstva.

Bankirke so le prvih nekaj točk sledile visokemu tempu Vasasa, ki je kmalu prevzel pobudo na igrišču. Gostje so z napadalnimi servisi povzročale obilo težav domači sprejemalski vrsti, ki je bila posledično tudi manj učinkovita v napadalnih akcijah. Že sredi niza je prednost gostujočih odbojkaric znašala devet točk (16:7), do konca niza pa so bankirke dosegle še pet točk.

V začetku drugega niza so igralke OTP Banke Branik pokazale več odpora, saj so si sprva priigrale tri točke prednosti, pri sedmi točki pa je bil izid še poravnan. Nato so se znova začele težave na sprejemu servisa na strani domačih in gostje so ob napadalnih akcijah Fatoumatte Sillah in Taylor Bannister pobegnile na varno točkovno prednost.

Tudi v tretjem nizu domači trener Žiga Kos s poskusi menjav ni našel ustrezne rešitve, da bi lahko stabiliziral sprejem servisa. Gostje so pri doseženi 16. točki imele že deset točk prednosti, kar je bilo za tako izkušeno in kakovostno ekipo povsem dovolj, da so tekmo varno pripeljale v svojo korist.

Na tem turnirju so sodelovale štiri ekipe. Zasedba Dinamo Zagreb, drugouvrščena ekipa hrvaškega prvenstva, je s 3:0 v nizih v boju za tretje mesto ugnala avstrijske prvakinje TI-Volley Innsbruck (15, 19, 22).

Mariborske bankirke so v prvem krogu s 3:1 premagale Dinamo, v drugem pa s 3:0 Innsbruck.

